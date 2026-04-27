BCP rebautiza SIPAP, que ahora se llama SIP: ¿en qué afecta a los usuarios?

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó este lunes la nueva identidad del Sistema de Pagos del Paraguay, una decisión que busca sintetizar, también en términos de marca, más de una década de expansión tecnológica y un cambio reciente de escala: la masificación de los pagos instantáneos, detalló durante la presentación, la miembro del directorio de la banca matriz Liana Caballero. La misma explicó que este cambio no tendrá implicancias en el uso para el público, ya que las innovaciones serán más bien en el nombre, logo y color para identificar el instrumento, no así en las transacciones que seguirán el mismo curso.

Según la información difundida por la entidad monetaria en conferencia esta tarde, el sistema pasará a identificarse como SIP, denominación con la que la institución pretende consolidar una plataforma “más ágil, interoperable, segura y centrada en el usuario”, y alineada con las exigencias de la economía digital.

Mandame un SIP

“Al hacer las transferencias, vimos la necesidad de ponerle un identificador para poder identificarnos de otros de otros productos”, afirmó Liana Caballero.

Detalló igualmente que de esta manera buscan crear una identificación del producto con el BCP “Porque si bien la gente dice: mandame un sipap, mandame una transferencia”, no se entiende. Entonces, con una marca propia, como vamos a salir en los comercios con un nombre que representa al Banco Central, y diferencia de la parte privada, como para poder diferenciarnos", apuntó.

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La apuesta no es solo estética, dice BCP

De acuerdo con lo detallado por Caballero durante la presentación, el directorio ha considerado que la consolidación de la herramienta requiere un nombre que refuerce reconocimiento y confianza, que facilite la adopción y contribuya a la inclusión financiera.

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El sistema que hoy se rebautiza como SIP, surge del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), que está operativo desde el 23 de noviembre de 2013.

Según detalló la miembro del directorio, la trayectoria del Sipap estuvo marcada por crecimiento sostenido y actualizaciones tecnológicas continuas, hasta convertirse en un componente estructural del engranaje financiero nacional.

Revolución del sistema pagos instantáneos

El punto de inflexión llegó en 2023, con el lanzamiento del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), que modificó la manera en que personas y empresas realizan transferencias y pagos al habilitar operaciones inmediatas.

Liana Caballero detalló que a través de este esquema del SPI se registraron 3.804.105 cuentas operando y que sus operaciones explican el 97,2% del total del SIPAP, con dato de referencia a noviembre de 2025.

En la práctica, Caballero detalló que esto sugiere que la infraestructura instantánea dejó de ser un complemento y pasó a convertirse en el canal dominante dentro del ecosistema de pagos administrado por la banca matriz, un fenómeno que el BCP interpreta como señal de adopción y confianza ciudadana.

Como respuesta a ese nivel de uso, el Banco Central en marzo elevó el monto máximo por operación a G. 10.000.000, permitiendo transferencias instantáneas por ese importe las 24 horas, los 7 días de la semana.

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Lanzaran QR Hub en mayo

En el mismo anuncio, el BCP anticipó un nuevo paso para homogeneizar pagos minoristas en todo el país: la puesta en producción del QR Hub en mayo de 2026. La herramienta se define como una plataforma centralizada del BCP dentro del SPI, diseñada para estandarizar e interconectar pagos con códigos QR a nivel nacional.

Según explicó Caballero, el cambio clave es la interoperabilidad, ya que la solución busca que los usuarios puedan escanear códigos QR de cualquier entidad financiera o billetera electrónica, y realizar transacciones instantáneas, seguras e interoperables desde el celular. Según lo informado, su entrada en producción en mayo habilitará pagos cruzados entre distintas entidades del sistema.

El cronograma oficial también incluye, para agosto de 2026, la puesta en marcha del CDA-d, definido por el BCP como un certificado de depósito de ahorro en formato digital. La incorporación apunta a ampliar el conjunto de instrumentos disponibles dentro del ecosistema de pagos electrónicos, conectando infraestructura transaccional con productos de ahorro en soporte digital.

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Pagos sin contacto y transferencias transfronterizas

Más allá del calendario 2026, el Banco Central también adelantó que, a mediano plazo, el sistema proyecta incorporar pagos sin contacto y transferencias transfronterizas, con el argumento de fortalecer la integración regional y continuar el tránsito hacia un sistema de pagos moderno e inclusivo.

En conjunto, el BCP presenta la marca SIP como la evolución del SIPAP y como un paraguas institucional para un ecosistema que ya opera a gran escala con transferencias instantáneas, y que ahora se prepara para la interoperabilidad plena vía QR y para la digitalización de nuevos instrumentos financieros.