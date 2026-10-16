Río Paraná podría alcanzar los 7 metros este fin de semana en Ayolas

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas señalaron que todavía no cuentan con valores numéricos precisos sobre el pico que podría alcanzar el río, debido a las fluctuaciones constantes. No obstante, confirmaron que las aguas continuarán subiendo durante los próximos días y se prevé que lleguen a los 7 metros.

En el puerto local, el nivel actual del río Paraná es de 6,29 metros. La cota normal en la zona de Ayolas es de 1,80 m, mientras que el nivel de alerta se sitúa en 4,20 m. La altura de inundabilidad comienza a partir de los 4,50 metros.

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Entre las zonas más comprometidas se encuentran los barrios ribereños María Auxiliadora, San Rafael y San José Mí. En estas comunidades, varias familias optaron por trasladarse progresivamente hacia sectores más elevados a medida que el agua avanza sobre sus terrenos.

El avance de la crecida también afecta severamente el tránsito y la movilidad en los sectores anegados. Actualmente, las labores de evacuación y asistencia se realizan únicamente con tractores y embarcaciones, debido a que las camionetas y los camiones ya no pueden ingresar a los puntos críticos por la acumulación de agua.

El coordinador del COE, José Mutti, solicitó a las familias que abandonen las zonas de riesgo con anticipación y no esperen hasta el último momento. Advirtió que las salidas tardías o simultáneas de varias familias dificultan los operativos de rescate y la logística de traslado.

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Evacuados

Datos proveídos por el COE señalan que, aproximadamente 235 familias (577 personas) se encuentran refugiadas en albergues temporales. Otras 20 familias (58 personas) abandonaron las zonas inundadas por sus propios medios y se trasladaron a viviendas de familiares o a inmuebles alquilados.

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Presencia del MINNA

Durante la jornada de este jueves, como parte de su visita al departamento de Misiones, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, visitó el distrito de Ayolas y recorrió las zonas afectadas por la crecida del río Paraná. Durante la actividad, acercó insumos y participó en un relevamiento de datos para conocer de cerca la situación de las familias damnificadas.

Asimismo, se anunció que próximamente comenzarán los trabajos para la construcción del Centro de Atención Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia, un proyecto destinado a contribuir al bienestar y al desarrollo de los niños del distrito.

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