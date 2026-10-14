Gobernador de Misiones ratifica apoyo a Alliana-Cesarito Sosa para 2028

El gobernador del octavo departamento, Richard Ramírez (ANR), durante una visita que realizó en Ayolas, fue consultado sobre el quiebre existente en Honor Colorado (HC), movimiento interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) liderado por el expresidente de la República Horacio Cartes.

Al respecto, indicó que los 15 gobernadores colorados definieron su postura política de cara a las elecciones de 2028 y acordaron por unanimidad acompañar la precandidatura de Pedro Alliana a la Presidencia de la República, con Cesarito Sosa (ANR-HC) como candidato a la Vicepresidencia.

Ramírez realizó una recorrida en Ayolas para observar de cerca la situación generada por el desborde del río Paraná.

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Ante las versiones sobre un eventual quiebre interno y la formación de un nuevo movimiento, Ramírez dijo que aguardarán las definiciones de las autoridades partidarias antes de adoptar una postura al respecto.

“No puedo decir que se va a crear un nuevo movimiento hasta tanto lo señalen los líderes. Eso se irá desarrollando conforme al escenario que se vaya dando, pero por ahora nuestra posición es clara: acompañamos a Pedro Alliana en este momento”, afirmó.

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Finalmente, reiteró que el respaldo a la precandidatura de Alliana fue confirmado por unanimidad entre los 15 gobernadores departamentales, lo que, según indicó, representa una señal de unidad del bloque de autoridades coloradas del interior del país.

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