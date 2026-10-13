Yacyretá: mal tiempo obliga a suspender visitas y cerrar el paso fronterizo

A través de un comunicado, el Centro de Recepción de Visitas (CRV) informó que la medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y del personal. La reanudación de las actividades dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y será anunciada a través de los canales oficiales de la institución.

El paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó (Argentina) permanecerá cerrado, en principio, hasta el sábado 17 de octubre. Ante esta situación, se recomienda a las personas que tenían previsto utilizar el cruce que busquen rutas alternativas y consulten las condiciones antes de viajar.

Para consultas sobre las visitas turísticas, el CRV habilitó los números telefónicos (0987) 210-001 y (072) 222-276. La EBY comunicará oportunamente cualquier modificación en las fechas de reapertura.

Yacyretá abre las compuertas del vertedero

Por otra parte, la Entidad Binacional Yacyretá informó el lunes 12 de octubre de 2026 que procedió a la apertura de las compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento del caudal del río Paraná.

El ingeniero Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico de la de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), Margen Derecha, explicó que el caudal afluente ronda los 28.000 m³/s. De ese volumen, unos 19.000 m³/s corresponden a descargas de Itaipú y otros 9.000 m³/s provienen del río Iguazú, donde las lluvias superaron cinco veces los niveles pronosticados.

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Según los datos proporcionados por la entidad, los caudales afluentes se encuentran un 40 % por encima del promedio habitual para esta época del año.