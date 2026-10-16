Yacyretá prevé un leve descenso del río Paraná en Ayolas

De acuerdo con el informe, la cota actual del río en el puerto de Ayolas es de 6,36 metros. Las proyecciones indican que entre el sábado y el domingo el nivel se ubicaría entre los 6,40 y 6,50 m, mientras que para el lunes se estima un descenso hasta los 6,30 m.

El nivel normal del río es de 1,80 metros, mientras que la cota de alerta aguas abajo de la represa Yacyretá es de 4,20 m y el límite de inundabilidad se sitúa en 4,50 metros.

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Pese a la tendencia gradual a la baja, la EBY advierte que los niveles del Paraná continuarán por encima de los umbrales de alerta e inundabilidad en las zonas ribereñas del distrito de Ayolas, en un escenario marcado por el impacto del fenómeno climático El Niño.

Según el informe oficial, el caudal de agua registrado supera en un 37 % el promedio habitual para septiembre y en un 70 % el correspondiente a octubre. Actualmente, el caudal afluente previsto ronda los 39.500 m³/s, aunque las estimaciones apuntan a una disminución gradual durante los próximos días, con valores de entre 39.000 y 33.000 m³/s.

Familias evacuadas

Datos provistos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) señalan que 506 familias (1.818 personas) afectadas por la crecida del río Paraná debieron abandonar sus hogares. Las cifras podrían variar una vez que se realice el corte a las 18:00 de este viernes, pero se estima que serían más de 2.000 personas.

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Hasta la fecha, unas 213 familias (735 personas) se encuentran refugiadas en albergues temporales. Otras 293 familias (1.083 personas) abandonaron las zonas inundadas por sus propios medios y se trasladaron a viviendas de familiares o a inmuebles alquilados.

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