Río Pilcomayo: MOPC reporta 90% de avance, pero denuncian tramos sin limpiar

Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reporta avances de entre el 80% y el 90% en los trabajos de limpieza y canalización del río Pilcomayo, pobladores de la zona cuestionan el alcance de las intervenciones y aseguran que quedaron extensos tramos sin ser intervenidos.

Norma Servín, pobladora del área, afirmó a ABC que varios sectores de la cuenca alta continúan prácticamente sin canalización. Si bien las maquinarias contratadas para las tareas estuvieron operando en la zona, parte de los equipos se retiró recientemente para trasladarse a General Díaz, explicó.

La situación se da mientras el río todavía no registra repuntes significativos, lo que permite trabajar en los cauces antes de la llegada de las crecidas. Sin embargo, las lluvias en la cuenca alta, en territorio boliviano, siguen siendo escasas.

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Cuestionan trabajos en varios tramos

Servín sostuvo que las intervenciones se concentraron en sectores puntuales, pero no abarcaron todo el trayecto que, según indicó, necesita de obras de canalización.

Entre los trabajos que identificó mencionó la construcción de un puente en Margariño y la limpieza de aproximadamente dos kilómetros desde el puente ubicado en el paso del Francés, donde anteriormente se habría producido una obstrucción por acumulación de madera.

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Desde ese punto hacia Margariño se ampliaron los canales, explicó. No obstante, afirmó que el tramo posterior, en dirección a Balbino Morel, de unos 30 kilómetros, quedó sin intervención y continúa prácticamente sin canal.

La pobladora también señaló que se realizaron trabajos parciales en la zona de La Madrid Sur, pero que las tareas no pudieron completarse debido a que el agua comienza a filtrarse en el cauce cuando se excava a poca profundidad.

“Ellos dijeron que limpiaron todo de punta a punta, eso es mentira”, cuestionó Servín, al sostener que todavía existen extensos sectores pendientes de intervención.

Según su relato, en la zona conocida como Las Mellizas hay entre 25 y 30 kilómetros de recorrido en los que no se habría realizado la limpieza que considera necesaria. En este sentido, indicó que el cauce tiene numerosas curvas y que, hacia otros sectores, tampoco se habrían ejecutado trabajos.

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Cuestionan trabajos en varios tramos

Servín sostuvo que las intervenciones se concentraron en sectores puntuales, pero no abarcaron todo el trayecto que, según indicó, necesita de obras de canalización.

Entre los trabajos que identificó mencionó la construcción de un puente en Margariño y la limpieza de aproximadamente dos kilómetros desde el puente ubicado en el paso del Francés, donde anteriormente se habría producido una obstrucción por acumulación de madera.

Desde ese punto hacia Margariño se ampliaron los canales, explicó. No obstante, afirmó que el tramo posterior, en dirección a Balbino Morel, de unos 30 kilómetros, quedó sin intervención y continúa prácticamente sin canal.

La pobladora también señaló que se realizaron trabajos parciales en la zona de La Madrid Sur, pero que las tareas no pudieron completarse debido a que el agua comienza a filtrarse en el cauce cuando se excava a poca profundidad.

“Ellos dijeron que limpiaron todo de punta a punta, eso es mentira”, cuestionó Servín, al sostener que todavía existen extensos sectores pendientes de intervención.

Según su relato, en la zona conocida como Las Mellizas hay entre 25 y 30 kilómetros de recorrido en los que no se habría realizado la limpieza que considera necesaria. En este sentido, indicó que el cauce tiene numerosas curvas y que, hacia otros sectores, tampoco se habrían ejecutado trabajos.

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Maquinarias se trasladaron a General Díaz

Servín afirmó que las maquinarias permanecieron en la zona hasta hace pocos días, pero que luego se retiraron para continuar las tareas en General Díaz. Según su apreciación, en ese sector habría menos trabajos pendientes, mientras que en otras áreas todavía se necesita intervenir para facilitar el escurrimiento del agua.

También señaló que los contratistas pretendían aprovechar parte de los recursos disponibles para trabajar en la zona de La Madrid Sur, pero que las filtraciones de agua dificultaron las excavaciones.

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MOPC reporta avances de hasta el 90%

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Darío Medina, informó que las intervenciones impulsadas por el MOPC se extienden desde la Embocadura, en el ingreso del río al país, hasta los esterales de General Díaz.

El Lote 1, adjudicado a Tocsa S.A., comprende 185 kilómetros desde el Hito 1, en Esmeralda, hasta Mistolar. El Lote 2 abarca 375 kilómetros entre Mistolar y Fortín Caballero, mientras que el Lote 3 contempla trabajos de contingencia, mantenimiento de caminos y construcción de estructuras para facilitar el acceso durante las riadas.

Medina sostuvo que la falta de repuntes significativos permite continuar las tareas con maquinaria pesada. Además, señaló que el canal Meyer ya está preparado para recibir el caudal cuando se produzca la próxima crecida.

El funcionario estimó que los primeros pulsos de agua podrían llegar a comienzos de diciembre. Entretanto, las empresas contratistas buscan aprovechar el periodo de aguas bajas para mejorar el escurrimiento antes de que aumenten los niveles del río.