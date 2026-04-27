Puente internacional en Pozo Hondo: Estas son las obras previstas, según el MOPC.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya financiación en un 100% será por parte de nuestro país, apunta a fortalecer la conexión entre Paraguay y Argentina e incorpora una respuesta concreta a las recurrentes inundaciones en Pozo Hondo.

De acuerdo con los estudios de factibilidad de la institución, la iniciativa contempla no solo el puente, sino también la defensa contra inundaciones que resguardará ambas márgenes del río frente a las crecidas. Esta infraestructura se integrará al terraplén del Corredor Bioceánico, con ajustes en la traza y un revestimiento de protección que mejorará su resistencia.

“La obra se posiciona como un componente clave tanto para el funcionamiento del corredor como para atender una problemática histórica del territorio mediante una solución integral", informó este lunes la institución.

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Detalles del puente

El nuevo puente tendrá 360 metros de longitud y unirá Pozo Hondo, Chaco paraguayo, con Misión La Paz, Provincia de Salta Argentina. Estará diseñado para soportar un mayor caudal que la estructura actual existente e incluirá accesos viales.

Paralelamente, se prevé la construcción de un Centro de Frontera en el lado paraguayo, con controles integrados y espacios adecuados para el movimiento de cargas, estacionamiento de camiones y servicios aduaneros.

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Actualmente están en etapa de estudios técnicos, económicos y socioambientales, la propuesta plantea reemplazar el puente existente desde 1995, que hoy limita el tránsito y la operatividad de esta conexión internacional.

Todo esto formará parte del tramo 3 del Corredor Bioceánico, en ejecución entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, departamento de Boquerón, un segmento estratégico para consolidar esta ruta que atraviesa el Chaco paraguayo y conectará los océanos Atlántico y Pacífico.

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Inversión prevista

La inversión estimada es de US$ 46,5 millones, con financiamiento de FOCEM (Fondos Estructurales del Mercosur) y el plazo de ejecución del puente será de 18 meses aproximadamente.

La iniciativa avanza hacia su fase de diseño ejecutivo y, una vez concretada, se deberá negociar con Argentina la concreción de las obras, pues, al ser binacional, se deben coordinar también detalles de la obra con ese país. El MOPC confirmó que se hará una licitación para la construcción del puente, pero que aún no hay fecha para ello.