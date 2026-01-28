Desborde del Pilcomayo: piden que se limpie el canal en puntos críticos con máquinas anfibias

Pobladores de la localidad de Margariño, departamento de Boquerón, afectados por el desborde del río Pilcomayo, solicitaron ayer la intervención de una máquina anfibia para limpiar el canal en sectores taponados, ya que detectaron que un punto específico genera acumulación de sedimentos y basura, provocando inundaciones en viviendas.

“El canal del río está taponado de basura, palo bobo y sedimento, en un puente privado de la estancia Anita. Queremos la máquina anfibia para limpiar y permitir la circulación del agua. Este puente está atajando el cauce; por eso se produjo el desborde”, señaló Natalia Lovera, vecina de la zona.

Lovera remarcó que la limpieza en los puntos conflictivos es vital para prevenir nuevas inundaciones. “La gran cantidad de basura que trae el río, sumada al sedimento, prácticamente ya va cerrando el canal”, agregó.

Lea más: Pobladores responsabilizan a titular de la Comisión Pilcomayo por desborde

Titular del Pilcomayo dice que está recorriendo

Este diario contactó ayer al titular de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, Darío Medina, para conocer las medidas que se tomarán en las comunidades afectadas, pero el funcionario solo indicó que estaba recorriendo las zonas y no brindó detalles sobre los trabajos que ejecutará su dependencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medina atribuyó el desborde al taponamiento de un puente, pese a las críticas por la falta de mantenimiento del canal y los muros de contención, en medio de millonarios contratos firmados por el MOPC, por G. 100.000 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: Reportan los primeros desbordes del Pilcomayo debido a la falta de canalización

Aunque el nivel del agua bajó desde ayer, persiste el riesgo ante nuevas crecidas. Otra pobladora, Nirma Servín, cuestionó la gestión del titular de la Comisión Pilcomayo y lo responsabilizó directamente.

“Él es el culpable directo, porque es el responsable. Tenía que haber hecho el mantenimiento del canal, limpiar, recorrer y reforzar los muros. Tiene avioneta, helicóptero y un presupuesto multimillonario que ni siquiera ejecutó en un uno por ciento”, manifestó Servín.

La vecina agregó que los trabajos realizados se limitaron a sectores puntuales como General Díaz y la embocadura del río, mientras que zonas como Mistolar, El Tuscal y Margariño no recibieron mantenimiento desde 2014. “No le escucha a nadie, solo se escucha a él mismo”, concluyó.