¿Buscas trabajo?, el Ministerio de Trabajo ofrece estos cargos con estos salarios

El MTESS abrió la convocatoria mediante Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos (CPIEP), orientada a fortalecer las capacidades técnicas de la institución y la atención de sus servicios en distintos puntos del país, según indicaron en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales.

La convocatoria abarca vacancias en áreas jurídicas, económicas, de orientación social laboral, fiscalización laboral, comunicación y control normativo laboral internacional.

Los puestos serían para cubrir vacancias en Asunción y los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.

El periodo de postulación es del 21 al 27 de octubre de 2026.

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Estos son los cargos y salaior que se ofrecen

Agregan que las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones y las etapas del proceso, así como realizar el seguimiento de la convocatoria a través del portal oficial https://paraguayconcursa.mef.gov.py/

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Los cargos ofrecidos y sus respectivos salarios son los siguientes:

Abogado Laboralista Junior en Capital, una vacante. Salario: G. 4.800.000 .

Abogado Laboralista Junior en Boquerón, una vacante. Salario: G. 4.500.000 .

Abogado Laboralista Junior en Presidente Hayes, una vacante. Salario: G. 4.500.000 .

Profesional Orientador Social Laboral , una vacante. Salario: G. 4.500.000 .

Economista Laboral Junior , Ciencias de la Economía, una vacante. Salario: G. 6.000.000 .

Profesional de Fiscalización Laboral Junior , diez vacantes. Salario: G. 5.000.000 .

Fotógrafo , una vacante. Salario: G. 4.500.000 .

Asistente de control Normativo Laboral Internacional, una vacante. Salario: G. 3.500.000.

Detallan que el vínculo es de contrato temporal.