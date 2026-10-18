Economía
18 de octubre de 2026 - 01:05

¿Buscas trabajo?, el Ministerio de Trabajo ofrece estos cargos con estos salarios

Grupo de fiscalizadores en chalecos rojos conversan en exterior con teléfonos, junto a motocicletas y señalización de emergencia.
Fiscalizadores del Ministerio de Trabajo. Foto de archivo.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dio a conocer un llamado a concurso público en el que ofrece varios cargos en la institución y los salarios respectivos. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por Pedro Da Ré
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El MTESS abrió la convocatoria mediante Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos (CPIEP), orientada a fortalecer las capacidades técnicas de la institución y la atención de sus servicios en distintos puntos del país, según indicaron en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales.

La convocatoria abarca vacancias en áreas jurídicas, económicas, de orientación social laboral, fiscalización laboral, comunicación y control normativo laboral internacional.

Los puestos serían para cubrir vacancias en Asunción y los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.

El periodo de postulación es del 21 al 27 de octubre de 2026.

Lea más: ¿Buscás trabajo? Sector naviero ofrece 80 vacancias: fecha, requisitos y cómo postularte

Convocatoria de concurso público con diseño institucional, resaltando vacantes y salarios en un documento oficial del gobierno paraguayo.
Cargos y salarios que ofrece el MTESS.

Estos son los cargos y salaior que se ofrecen

Agregan que las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones y las etapas del proceso, así como realizar el seguimiento de la convocatoria a través del portal oficial https://paraguayconcursa.mef.gov.py/

Los cargos ofrecidos y sus respectivos salarios son los siguientes:

  • Abogado Laboralista Junior en Capital, una vacante. Salario: G. 4.800.000.
  • Abogado Laboralista Junior en Boquerón, una vacante. Salario: G. 4.500.000.
  • Abogado Laboralista Junior en Presidente Hayes, una vacante. Salario: G. 4.500.000.
  • Profesional Orientador Social Laboral, una vacante. Salario: G. 4.500.000.
  • Economista Laboral Junior, Ciencias de la Economía, una vacante. Salario: G. 6.000.000.
  • Profesional de Fiscalización Laboral Junior, diez vacantes. Salario: G. 5.000.000.
  • Fotógrafo, una vacante. Salario: G. 4.500.000.
  • Asistente de control Normativo Laboral Internacional, una vacante. Salario: G. 3.500.000.

Detallan que el vínculo es de contrato temporal.

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