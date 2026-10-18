DNIT regularizó deudas tributarias por cerca de US$ 26 millones, mediante facilidades de pago

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reportó la regularización de deudas tributarias por más de G. 149.265 millones (US$ 25,86 millones) mediante un régimen especial de facilidades de pago. El abono de los pequeños contribuyentes concentró la mayor parte del monto, mientras que más de la mitad de las obligaciones ya estaba en una instancia judicial.

La administración tributaria afirmó que, entre fines de diciembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, otorgó 2.442 facilidades de pago y registró 129 pagos al contado. Estas operaciones forman parte del régimen establecido por el Decreto Nº 5154/2025, que ofreció alternativas para regularizar deudas con el fisco.

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DNIT: ¿quiénes concentran las deudas tributarias regularizadas?

Los pequeños contribuyentes fueron los principales beneficiarios del régimen de facilidades de pago, con el 68% del monto total regularizado, equivalente a más de G. 101.165 millones.

Por su parte, los medianos contribuyentes representaron el 20%, con deudas por más de G. 30.273 millones, mientras que los grandes contribuyentes concentraron el 12%, equivalente a más de G. 17.826 millones.

Los datos muestran que más de dos tercios de las obligaciones tributarias incluidas en este régimen corresponden al segmento de pequeños contribuyentes.

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Deudas tributarias: el 52% estaba en instancia judicial

Otro dato del informe de la DNIT es que el 52% del monto regularizado corresponde a deudas que ya estaban en instancia judicial. Es decir, obligaciones cuyo cobro había llegado a los tribunales.

El restante 48% corresponde a deudas administrativas, que se encontraban en una etapa de gestión de cobro fuera de la instancia judicial.

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Facilidades de pago de la DNIT: ¿qué establece el régimen?

El Decreto Nº 5154/2025 que estableció beneficios hasta el pasado 31 de agosto pasado facilitó el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes, refirió la DNIT. El informe oficial identificó dos modalidades utilizadas durante el periodo analizado una de ellas las facilidades de pago y la otra la cancelación al contado.