DNIT regularizó en junio deudas tributarias por más de G. 13.000 millones, mediante facilidades de pago

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que en junio gestionó la regularización de deudas tributarias por G. 13.336 millones (US$ 2,20 millones) mediante el régimen de facilidades de pago establecido en el Decreto N.º 5154/2025.

Según los datos que difundió la institución, en ese mes fueron otorgadas 226 facilidades de pago y se concretaron 28 pagos al contado. Además, las entregas iniciales realizadas por los contribuyentes totalizaron G. 1.346 millones.

La administración tributaria añadió que estos resultados forman parte del proceso de regularización de obligaciones fiscales impulsado con el citado decreto. Este régimen excepcional y transitorio vence el 31 de agosto del año en curso.

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Más de G. 108.000 millones regularizados

La DNIT informó que, desde la entrada en vigor del régimen, hasta el cierre de abril, gestionó la regularización de deudas tributarias por G. 62.294 millones (unos US$ 11 millones).

En tanto que, al cierre del 13 de julio de 2026, el monto acumulado ascendió a G. 108.070 millones (US$ 17,8 millones). En ese período aprobó 2.226 facilidades de pago y atendió a 1.228 contribuyentes que solicitaron acogerse a los beneficios previstos en la normativa.

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Del total regularizado, G. 54.054 millones, equivalentes al 50,02%, corresponden a deudas en instancia judicial. Los restantes G. 54.016 millones, que representan el 49,98%, son deudas en instancia administrativa.

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Pequeños contribuyentes concentran el mayor monto

De acuerdo con el informe oficial, los pequeños contribuyentes reúnen el 66% del monto regularizado, con G. 71.344 millones. Los medianos contribuyentes representan el 21%, con G. 22.372 millones, mientras que los grandes contribuyentes concentran el 13%, equivalente a G. 14.354 millones.

La DNIT sostuvo que el régimen de facilidades de pago busca ofrecer alternativas para que los contribuyentes regularicen sus obligaciones tributarias y se pongan al día con el fisco. Añadió que la medida tiene como objetivo promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas y fortalecer la cultura tributaria.