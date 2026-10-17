Casi 180.000 analfabetos con efectos en inclusión laboral y desarrollo económico

Durante las últimas décadas, Paraguay redujo de manera importante sus niveles de rezago educativo, pero el analfabetismo continúa afectando a una parte de la población. Los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 muestran que 178.654 personas de 15 años y más no sabían leer ni escribir. Esta cantidad equivale a aproximadamente 3,9% de las 4.580.873 personas comprendidas en ese grupo de edad.

Los datos también muestran diferencias por género. Del total de personas analfabetas; 3,5% eran hombres y 4,3% mujeres. En términos territoriales; 2,4% residían en áreas urbanas y 7,2% en zonas rurales.

La distribución territorial del analfabetismo se relaciona con otras diferencias educativas observadas por el Censo. La población urbana de 15 años y más registraba en promedio 10,8 años de estudio en 2022, mientras que la población rural alcanzaba 7,7 años. La diferencia supera los tres años de escolarización y refleja una brecha persistente entre ambas áreas.

La evolución de largo plazo muestra, sin embargo, una mejora significativa. La proporción de personas sin ningún nivel educativo pasó de 6,1% en 2002 a 3,1% en 2022. En el mismo período aumentó la presencia de población con educación secundaria y terciaria, lo que refleja una expansión de la escolarización y mayores niveles educativos alcanzados.

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A medida que los indicadores generales mejoran, el desafío se concentra cada vez más en los grupos que permanecen rezagados. El analfabetismo no se distribuye de manera uniforme y presenta diferencias por sexo, edad y territorio. Esto plantea la necesidad de intervenciones más focalizadas para alcanzar a la población que todavía permanece fuera de los avances observados en las últimas décadas.

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Desde una perspectiva socioeconómica, la alfabetización constituye una capacidad básica para desenvolverse en la vida cotidiana y participar de manera más plena en la economía. Saber leer y escribir facilita el acceso a información, la realización de trámites, el uso de servicios financieros y digitales y la participación en procesos de formación y capacitación.

Las limitaciones en estas capacidades también pueden restringir las posibilidades de inserción laboral y de acceso a ocupaciones de mayor productividad. Por ello, la alfabetización no constituye únicamente un indicador educativo, sino también un elemento relacionado con las oportunidades económicas y sociales de la población.

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Paraguay consiguió reducir el rezago educativo durante las últimas décadas, pero las casi 170.000 personas que en 2022 todavía no sabían leer ni escribir muestran que el problema continúa presente. El desafío ya no pasa solamente por mejorar el promedio nacional, sino por identificar con mayor precisión los territorios y grupos donde el analfabetismo se concentra y orientar hacia ellos las políticas educativas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones