Ganaderos alertan por caída del dólar y exigen respuestas al BCP: ¿qué está en riesgo?

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) expresó este sábado su preocupación por la pérdida de valor del dólar frente al guaraní.

Desde hace tiempo, la baja del dólar preocupa a quienes producen y exportan. En el cierre de la semana (viernes 16 de octubre de 2026), el dólar en Paraguay se cotizó aproximadamente a G. 5.720 para la compra y G. 5.980 para la venta en las casas de cambio.

El gremio sostiene que esta situación reduce los ingresos de los productores, mientras que sus gastos locales permanecen sin cambios. Ante este escenario, pide a las autoridades económicas medidas para evitar que el sector ganadero soporte por sí solo las consecuencias de las variaciones del tipo de cambio.

Lea más: Dólar cae “sin paracaídas”: el reclamo de la UGP al equipo económico

Caída del dólar: ¿por qué preocupa a los ganaderos?

El principal problema que señala la Appec es la diferencia entre los ingresos que reciben los productores por la venta de sus animales y los gastos que deben cubrir para mantener sus establecimientos.

Según el gremio, cuando el dólar baja, los productores reciben menos guaraníes por un mismo valor de venta expresado en la moneda estadounidense. Sin embargo, deben seguir con el pago de salarios y otros gastos necesarios para la actividad ganadera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta diferencia reduce el dinero disponible para mantener los establecimientos e invertir en la producción. “Cuando el dólar cae y los costos en guaraníes se mantienen, el productor pierde margen para trabajar e invertir”, señala el comunicado de la asociación.

Lea más: Gremio ganadero cuestiona baja de precios en un contexto de alta demanda internacional

Appec advierte riesgos para la ganadería

La asociación sostiene que una menor rentabilidad podría afectar las decisiones de inversión de los ganaderos y, con el tiempo, la cantidad de animales disponibles para la producción.

Uno de los efectos que menciona es la dificultad para retener vientres, es decir, conservar las hembras destinadas a la reproducción del ganado. Esta práctica permite mantener y aumentar la cantidad de animales en los establecimientos.

Según la Appec, las consecuencias alcanzarían a los trabajadores y a los comercios de las zonas donde la ganadería tiene una presencia importante. “Una moneda fuerte debe sostenerse sobre una producción competitiva. Si producir deja de ser rentable, se debilita la base que genera exportaciones y divisas para el país”, advierte el gremio.

Lea más: Falta una visión compartida del rumbo de la carne para que Paraguay gane su mundial, dice directivo de Appec

¿Qué reclama la Appec al Banco Central del Paraguay?

Ante esta situación, la asociación solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las autoridades económicas explicaciones sobre los factores que provocan la caída del dólar.

El gremio también reclama medidas que ayuden a moderar los cambios bruscos en la cotización de la moneda estadounidense, debido a sus efectos sobre los ingresos de los productores.

Otra de sus solicitudes es el acceso a herramientas de cobertura cambiaria. Se trata de mecanismos financieros que permiten reducir el riesgo de pérdidas ante las variaciones del tipo de cambio.

Además, la Appec plantea la necesidad de revisar las condiciones comerciales para que el riesgo cambiario se distribuya de manera más equilibrada entre los distintos participantes de la cadena de la carne.

Lea más: Nueva baja en cotización del dólar, que cierra la semana por debajo de G. 5.700

Ganaderos cuestionan el costo de un guaraní fuerte

Para la Appec, la estabilidad económica debe tener en cuenta las condiciones en las que trabajan los productores y los efectos que las variaciones del dólar pueden tener sobre la actividad ganadera.

“La estabilidad económica debe contemplar a quienes producen. No podemos celebrar la fortaleza del guaraní mientras se debilita la capacidad de generar riqueza y empleo”, sostiene el comunicado.

La Comisión Directiva de la asociación cierra su pronunciamiento con una advertencia dirigida a las autoridades económicas: “El productor no puede ser la variable de ajuste de la economía paraguaya”.