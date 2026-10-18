Mercado bursátil: Bolsa de Valores apunta a superar récord de US$ 8.000 millones en operaciones este año

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) proyecta superar el volumen total de negociaciones de US$ 8.000 millones alcanzado el año pasado, impulsada por el desempeño que viene registrando.

El mercado de capitales paraguayo experimentó una recuperación en su ritmo operativo en el noveno mes del año tras la desaceleración que se había registrado durante el mes de agosto.

El volumen de operaciones concretado en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) alcanzó los G. 5,2 billones en septiembre, cifra que representó un incremento del 22,4% en comparación con los valores de agosto. Asimismo, este resultado significó una expansión del 7,4% con respecto al mismo periodo del año 2025, de acuerdo con los reportes oficiales de la BVA.

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Con este resultado, se proyecta superar nuevamente el récord de los US$ 8.000 millones del 2025. Así lo estimó el nuevo gerente general de la BVA, Ulises Villanueva, quien destacó que al cierre de setiembre la institución acumuló transacciones por aproximadamente US$ 7.200 millones en lo que va de los primeros nueve meses del año.

El ejecutivo resaltó que la actividad bursátil del noveno mes mostró una aceleración destacada, registrando un aumento del 22% con respecto al mes previo y un incremento del 7,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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“El ritmo en el último mes fue muy bueno... El año pasado cerramos en un volumen de US$ 8.000 millones, nos quedan estos tres meses, entonces vemos y entendemos que es probable que superemos lo del año pasado”, afirmó Villanueva.

Entre los factores clave del repunte observado en setiembre, la gerencia de la bolsa subrayó la participación “extremadamente importante” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A este impulso del sector público se sumaron las emisiones concretadas en guaraníes por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dinamizando las negociaciones en moneda local