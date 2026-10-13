Mercado de valores: Inversión en moneda local repuntó ante baja del dólar

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) sumó operaciones por G. 5,1 billones (US$ 850 millones) y por G. 43,1 billones (o US$ 7.058 millones) entre enero y septiembre de 2026, con un importante impulso que volvió a recibir el mercado de emisiones primarias, de acuerdo con el reporte sobre análisis del sector bursátil de Cadiem.

Según detalló el economista César Paredes, las negociaciones de septiembre se destacó como el segundo volumen más elevado en lo que va del 2026, y la colocación de nuevos títulos más que duplicó el monto que se registró en mismo mes del 2025.

El guaraní gana relevancia

Resaltó justamente que una de las participaciones destacadas fue la de BID Invest, con su décima emisión de bonos en guaraníes en esta oportunidad por un valor de G. 180.000 millones. El organismo multilateral optó por la moneda local, en línea con la tendencia del mercado.

Mientras que el sector primario (de nuevas emisiones) en setiembre registró un repunte de 131,6% y del 15% acumulado), el secundario cayó en 3,2% en el año. Una dinámica muy diferente a lo que se venía observando.

El economista resaltó también que el financiamiento en moneda local gana relevancia ante la volatilidad cambiaria, con un dólar que viene debilitado ante el guaraní y que ya bajó casi 30% desde abril del 2025.

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En este contexto, los inversores ven oportunidad en la moneda local que gana protagonismo. En setiembre, el 71,2% de las operaciones se concretó en guaraníes, lo que incluye la emisión del Ministerio de Economía y Finanzas y del BID Invest. Con estos datos se observa que las Multilaterales e inversionistas muestran creciente interés por instrumentos de calidad en moneda local, lo que respalda emisiones de mayor tamaño.

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Sector financiero con mayor participación

El sector financiero muestra el mayor nivel de participación en las emisiones de títulos durante el 2026, con una incidencia de 39%. El siguiente en importancia está siendo el sector público, con una presencia de 26%; y los multilaterales aportan con un 12%.

Siguen los servicios y el comercio, con 11% y 6%; respectivamente; para dejar un espacio de 5% al sector industrial, en cuanto a las emisiones en guaraníes.

Las operaciones en dólares dentro del mercado primario de la BVA también tienen como principal protagonista a la banca, con 56% de participación; seguida de los servicios (13%), la industria y el sector público (9% cada uno), el comercio (6%) y el agro (5%). Las emisiones de títulos en guaraníes suman así G. 4,5 billones hasta septiembre de 2026, mientras que las realizadas en dólares llegan a US$ 316,4 millones.

Ralentización del mercado secundario

La negociación de títulos ya previamente emitidos en la Bolsa continúa experimentando niveles menores a los del año pasado, en septiembre de 2026. El volumen de G. 4,1 billones representó una disminución de 5,3% respecto al noveno mes del año pasado, un resultado interanual negativo que se da por tercer mes consecutivo, aunque por encima del promedio mensual de G. 4 billones que se viene teniendo en el 2026.

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Anticipan cautela por periodo electoral

Por otra parte, César Paredes indicó que la expectativa de los agentes del sector, pese a las buenas emisiones en el mercado primario, es que las operaciones en general mantendrán una cautela para los próximos años, ya que estamos entrando en periodos electorales (internas partidarias del 2027 y elecciones presidenciales del 2028) y por lo general, los inversores entran en un periodo de pausa o cautela.

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Interés del IPS por ampliar participación en la bolsa

Por otra parte, Paredes indicó que crecer las expectativas para seguir incluyendo a nuevos agentes en el mercado de valores, como también para ampliar participación de otros sectores del gobierno en sus emisiones, y del Instituto de Previsión Social (IPS) que estaría interesado en diversificar más la colocación de sus fondos, que por hoy, están mayormente en el sistema financiero.

El interés por diversificar la colocación de sus fondos y el apetito por instrumentos que le otorguen mayor rentabilidad, son algunas de las razones, que llevan al ente previsional a explorar otras opciones, indicó Paredes.

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Como ejemplo citó que el IPS coloca su dinero en los bancos, pero estos vuelven a prestar a terceros como particulares y empresas. En cambio al emitir en la Bolsa, el IPS puede obtener un mayor rendimiento que colocar directamente en los bancos, y esas empresas altamente calificadas pueden recibir esos recursos sin la intermediación bancaria.

Aclaró que por el momento son solo consultas recibidas desde la previsional.