Mercado de valores repuntó en setiembre con impulso de las emisiones del MEF

El mercado de capitales paraguayo experimentó una recuperación en su ritmo operativo en el noveno mes del año tras la desaceleración que se había registrado durante el mes de agosto. El volumen de operaciones concretado en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) alcanzó los G. 5,2 billones en septiembre, cifra que representó un incremento del 22,4% en comparación con los valores de agosto. Asimismo, este resultado significó una expansión del 7,4% con respecto al mismo periodo del año 2025, de acuerdo con los reportes oficiales de la BVA.

Con este desempeño, el volumen negociado acumulado entre enero y septiembre ascendió a G. 43,1 billones, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido dentro del esquema financiero nacional.

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Estructura y distribución por moneda

En lo referente a la distribución por divisas, el 71,2% de las transacciones se concretó en guaraníes, mientras que el 28,8% restante se pactó en dólares estadounidenses. Por tipo de mercado, el 80% de la operativa global correspondió al mercado secundario, dejando un 20% de participación a las colocaciones del mercado primario.

En cuanto a la tipología de los instrumentos financieros utilizados, los bonos mantuvieron una hegemonía casi total al concentrar el 94,5% del volumen negociado. Por su parte, las acciones representaron el 5,1% del total y los fondos de inversión abarcaron el 0,4%.

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Dinamismo en las emisiones primarias

El reporte de la BVA detalla que durante el periodo setiembre último, el mercado primario registró colocaciones de diversos actores públicos y privados. Entre los principales emisores estatales y multilaterales figuraron el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con G. 230.527 millones, la Corporación Interamericana de Inversiones con G. 180.000 millones y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con US$ 8,7 millones y G. 15.000 millones.

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En el ámbito bancario y corporativo, destacaron las emisiones de Banco Itaú (G. 79.380 millones y US$ 25 millones), Quimisur (G. 225.000 millones y US$ 3 millones), Tapé Porá (G. 47.000 millones), Hilagro (G. 30.000 millones y US$ 8 millones) y Tapé Ruvicha (G. 24.000 millones). Completaron la nómina de emisiones InterBarge con US$ 11 millones, Bancop con US$ 10 millones, La Tropa con US$ 5 millones y GPSA con US$ 825.000.