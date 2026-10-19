DNIT: Orué busca aprobación del presupuesto tal como fue enviado por el MEF

Hoy, el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, ratificó su presentación ante la Comisión Bicameral del Congreso para exponer los resultados de su administración y defender la propuesta presupuestaria remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la intención de que esta sea aprobada sin modificaciones en el Poder Legislativo.

Al respecto, precisó que existe un “crecimiento de algo así como 3%” en comparación al año pasado y sobre este punto reiteró que la institución se financia con el 0,7% de la recaudación total proveniente tanto de la Gerencia General de Impuestos Internos como de la Dirección de Aduanas.

Sobre su gestión, el funcionario destacó que en tres años se registraron ingresos adicionales por 1.500 millones de dólares -un promedio de 500 millones de dólares anuales-, logrando así duplicar la recaudación estatal en una comparativa de seis años.

De igual manera y pese al balance positivo acumulado, el titular de la DNIT reconoció que la meta inicial de crecimiento presupuestario del 8% para este ejercicio no se alcanzará, previéndose un cierre de entre 1% y 2,5%, aunque precisó que el resultado sigue siendo positivo y no registra caídas absolutas.

Lea más: PGN 2027: Economistas advierten sobre “visión ilusoria” por el tipo de cambio proyectado

Dólar, vehículos eléctricos y tirzepatida

En referencia al nivel de ingresos que se vio afectado, detalló que principalmente se da por el cambio del dólar, lo cual “golpeó” la recaudación en aduanas. A esto también se sumaron otras condiciones como los conflictos en Medio Oriente, los precios del combustible y las demoras en las importaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre los vehículos eléctricos detalló que se logró un consenso con la Cámara de Distribuidores de Automóviles y Maquinarias (Cadam) para fijar una tasa del 5% a la importación de estos vehículos. “La idea es cobrar algo”, reconoció.

Consultado sobre el debate para gravar la tirzepatida, aclaró que el proyecto surge del Congreso y no así del Poder Ejecutivo. Además, señaló que este mercado mueve aproximadamente 80 millones de dólares mensualmente y goza de exoneración del IVA. Por esto recomendó una evaluación técnica por parte del Ministerio de Salud Pública, ya que en la ley de exoneraciones para medicamentos de diabetes, no se cita explícitamente esta droga.

Finalmente, Orué descartó cualquier candidatura a la Fiscalía General del Estado, ya que se retiraría de la función pública al terminar el Gobierno de Santiago Peña. “No, no está dentro de mis ánimos. 33 años en la función pública; creo que ya es el momento de descansar”, sentenció.

Lea más: Dinavisa advierte sobre la venta ilegal de productos para tratamientos estéticos