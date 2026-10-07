Dinavisa advierte sobre la venta ilegal de productos para tratamientos estéticos

Según precisó el organismo regulador, las unidades identificadas carecen de registro sanitario e ingresaron al país a través de canales no autorizados. Al no contar con los controles correspondientes, las autoridades enfatizaron que es imposible garantizar su origen, autenticidad, esterilidad o que hayan sido transportadas y almacenadas bajo condiciones térmicas adecuadas.

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Riesgos para la salud

Entre las principales complicaciones que pueden generar estos productos, la Dinavisa señala infecciones agudas que pueden ser causadas por la falta de esterilidad en el lugar de la aplicación y lesiones bajo la piel que pueden manifestarse semanas o meses después del procedimiento, requiriendo tratamiento médico prolongado o incluso intervenciones quirúrgicas.

Por otro lado, también indica que pueden darse reacciones alérgicas severas desencadenadas por componentes no declarados en los envases.

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Recomendaciones

Ante esta situación, el ente regulador instó a la población a exigir la verificación del registro sanitario y el origen comprobable del producto antes de someterse a cualquier procedimiento estético.

Asimismo, advirtieron que si alguna persona ya recibió la aplicación de estos productos y presenta síntomas como dolor intenso, enrojecimiento, aparición de bultos, cambios de coloración en la piel o alteraciones visuales, debe consultar de inmediato con un médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias.

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Por otra parte, se recordó a farmacias, distribuidoras y clínicas estéticas que la tenencia, venta o aplicación de inyectables sin registro sanitario está estrictamente prohibida. Los establecimientos que posean unidades de estos lotes deberán separarlas e inmovilizarlas inmediatamente para ponerlas a disposición de la institución.

Canales de denuncia

Para reportar la venta informal, falsificación o ingreso ilegal de estos o cualquier otro insumo médico, la Dinavisa habilitó el correo electrónico de contacto: postcomercializacion@dinavisa.gov.py.