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07 de octubre de 2026 a la - 16:45

Dinavisa advierte sobre la venta ilegal de productos para tratamientos estéticos

Inyección de fármaco para combatir la obesidad.
Ambos tratamientos son aplicados debajo de la piel para estimular la producción de colágeno y devolver volumen al rostroJNemchinova

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) emitió una alerta tras detectar la comercialización de dos productos inyectables utilizados en estética facial: Sculptra® y Power col-tra. Ambos tratamientos son aplicados debajo de la piel para estimular la producción de colágeno y devolver volumen al rostro.

Por ABC Color
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Según precisó el organismo regulador, las unidades identificadas carecen de registro sanitario e ingresaron al país a través de canales no autorizados. Al no contar con los controles correspondientes, las autoridades enfatizaron que es imposible garantizar su origen, autenticidad, esterilidad o que hayan sido transportadas y almacenadas bajo condiciones térmicas adecuadas.

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Riesgos para la salud

Entre las principales complicaciones que pueden generar estos productos, la Dinavisa señala infecciones agudas que pueden ser causadas por la falta de esterilidad en el lugar de la aplicación y lesiones bajo la piel que pueden manifestarse semanas o meses después del procedimiento, requiriendo tratamiento médico prolongado o incluso intervenciones quirúrgicas.

Aviso sanitario de DINAVISA destacando productos estéticos falsificados, con envases visibles de Sculptra® y Power Col-Tra.
DINAVISA advierte sobre la comercialización de productos estéticos no registrados que pueden representar un riesgo grave.

Por otro lado, también indica que pueden darse reacciones alérgicas severas desencadenadas por componentes no declarados en los envases.

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Recomendaciones

Ante esta situación, el ente regulador instó a la población a exigir la verificación del registro sanitario y el origen comprobable del producto antes de someterse a cualquier procedimiento estético.

Envase de SCULPTRA rojo marcado con GALDERMA, vial de 150 mg y hoja de instrucciones sobre reconstitución con agua estéril.
Ambos tratamientos, elaborados a base de ácido poli-L-láctico. Foto: ilustrativa.

Asimismo, advirtieron que si alguna persona ya recibió la aplicación de estos productos y presenta síntomas como dolor intenso, enrojecimiento, aparición de bultos, cambios de coloración en la piel o alteraciones visuales, debe consultar de inmediato con un médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias.

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Por otra parte, se recordó a farmacias, distribuidoras y clínicas estéticas que la tenencia, venta o aplicación de inyectables sin registro sanitario está estrictamente prohibida. Los establecimientos que posean unidades de estos lotes deberán separarlas e inmovilizarlas inmediatamente para ponerlas a disposición de la institución.

En la imagen se observa una botella de Power col-tra con información sobre su uso como dispositivo médico desechable.
La Dinavisa advirtió que su uso puede provocar infecciones graves, reacciones alérgicas severas y complicaciones que requerirían intervención quirúrgica. Foto: ilustrativa.

Canales de denuncia

Para reportar la venta informal, falsificación o ingreso ilegal de estos o cualquier otro insumo médico, la Dinavisa habilitó el correo electrónico de contacto: postcomercializacion@dinavisa.gov.py.