Cortes de luz: con dos facturas vencidas ANDE ya puede generar la orden, dicen

Para un cliente en mora, pero sin deuda fraccionada, la orden de suspensión del suministro eléctrico por falta de pago se genera al vencimiento de la segunda factura, y no a la tercera, como se venía sosteniendo. El gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, señaló que “para un cliente normal que no tiene fraccionamiento de deuda al vencimiento de la segunda factura genera la orden de suspensión por falta de pago”.

A quienes pagan su deuda en cuotas la orden les llega antes. “Para clientes con fraccionamiento de deuda, la orden de suspensión por impago genera al vencimiento de la primera factura”, precisó el funcionario.

La aclaración surgió tras una denuncia que ABC recibió la semana pasada. Una usuaria afirma que le cortaron la luz al vencerse solamente una factura.

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El caso que motivó la consulta

La denunciante relató que personal de una empresa tercerizada de la ANDE llegó a su casa con una planilla que indicaba dos facturas vencidas y cortó el suministro. Según la captura de su cuenta en la aplicación de la ANDE, solo estaba vencida la cuenta de setiembre, dado que la de octubre vencía recién el 22 de octubre.

Para que le repongan el servicio debió pagar esa última factura. También intentó presentar su reclamo por la aplicación de la ANDE, pero esta le mostró que el servicio no estaba disponible en ese momento.

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Consultado por ABC, Rolón explicó que ese suministro tiene un fraccionamiento de deuda con seis cuotas pendientes, por lo que se le aplica la regla de la primera factura vencida para proceder al corte del suministro.

Envió una captura del sistema comercial con el historial del suministro, que, según él, muestra que “permanentemente está generando orden de corte”. Ante la observación de ABC de que los usuarios desconocen esta condición, respondió: “Al firmar el fraccionamiento de deuda, está estipulado y se les informa”.

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Qué dice la ANDE y qué dice la ley

ABC le planteó que la institución había informado histórica y públicamente que el corte del suministro se activaba con tres facturas vencidas y que no encontraba ningún lugar donde se indicara que bastaba con la segunda en mora. Rolón respondió: “La orden de corte es al vencimiento de la segunda factura”. No precisó desde cuándo rige ese criterio.

El gerente citó la Ley 966 (Carta Orgánica de la ANDE) y compartió una captura de sus artículos 109 y 110. El primero establece que la facturación puede ser mensual o bimestral y que el pago se efectúa dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la factura.

El artículo 110 agrega que, si no se paga en ese plazo, la ANDE “podrá suspender el suministro eléctrico a la propiedad afectada”, sin perjuicio de las acciones legales y de ejecutar el depósito de garantía. Los artículos compartidos no mencionan una cantidad mínima de facturas.

En la práctica, según Rolón, “operativamente, y comercialmente el corte genera al vencimiento de la 2da factura (+ 10 días de gracia), por ello generalmente coincide con la 3ra factura ya emitida”. Para los clientes con fraccionamiento, la orden se genera con el “vencimiento + 10 días de gracia” de la factura impaga.

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Lo que se decía hasta ahora

En noviembre de 2021, cuando la ANDE retomó los cortes tras la pausa por la pandemia, Rodys Rolón, en ese momento gerente comercial, anunció que volvían a las tres facturas, luego de un período en que se exigían cinco. “Por una cuestión de parametrización del sistema es que vamos a normalizar desde tres facturas para la generación de las órdenes de corte”, dijo. Explicó que el sistema permite ajustar la cantidad de facturas y el monto adeudado.

En mayo de 2023, al iniciar un operativo contra unos 380.000 clientes con tres o más facturas pendientes, Rodys Rolón afirmó que “el sistema de gestión comercial genera la orden de corte a partir de la tercera factura impaga. La primera es una factura normal, después viene una factura con el texto de último aviso. Y la tercera factura viene el texto con desconexión”.

En enero de 2024, Hugo Rolón dijo en un programa de televisión que “una orden de suspensión del servicio inicia con la generación de la tercera factura”. Días antes, el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, había dicho a ABC que no tenían otra opción “que cortar suministros a los usuarios que acumulan tres o más facturas”. La morosidad rondaba entonces el 29%.

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Prioridad de cortes y consultas pendientes

Rolón explicó que, cuando hay muchos suministros por cortar, se priorizan “por cantidad de factura y deuda”. Como ejemplo, dijo: “en esta promoción estuvimos programando en primer lugar los que debían más de 4 facturas y luego se reduce en la programación de trabajo”.

ABC consultó además cuántas cuadrillas realizan cortes y cuál es la programación para lo que resta del mes y del año. Hasta el cierre de esta nota, la ANDE no había respondido. Antes, la oficina de prensa de la institución le había indicado a este medio que el corte se generaba con tres facturas vencidas.

Según lo explicado por Rolón, un usuario sin deuda fraccionada puede quedar en condición de corte cuando vence su segunda factura y pasan los 10 días de gracia, sin esperar a acumular tres. Quienes pagan en cuotas deben tener presente que el plazo se reduce a una sola factura vencida.