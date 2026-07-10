ANDE reportará a ex-Informconf a 10.000 clientes morosos: enterate si estás en la lista negra

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) iniciará este lunes 13 de julio la remisión masiva de datos de 10.000 de sus clientes morosos a la empresa Equifax (ex-Informconf). La medida afectará a usuarios con seis o más facturas vencidas y con deudas que superen G. 1.500.000, buscando frenar la alta morosidad.

La empresa estatal eléctrica endurece sus herramientas de coacción financiera sobre sus usuarios deudores. El Ing. Hugo Rolón, gerente Comercial de la ANDE, confirmó que desde este lunes se masificará el reporte de morosos al buró de crédito privado, una medida que hasta ahora se limitaba exclusivamente a un grupo reducido de clientes judicializados.

“Ahora mismo solo van los que tienen demanda por deuda con Título de Crédito, que son aproximadamente 1.200 clientes. El lunes remitiremos 10.000 suministros, con 6 o más facturas pendientes y deuda desde G. 1.500.000”, detalló Rolón.

La ofensiva comercial se ejecuta bajo la Licitación Pública 1963-25, que derivó en el Contrato 9959/25 con la firma Equifax. Este acuerdo, con una vigencia de 24 meses, contempla servicios de inclusión de morosidad, actualización de datos, informes comerciales de personas físicas y jurídicas, y reportes de riesgo.

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El plan para recuperar US$ 50 millones

Con la amenaza latente de figurar en la lista negra de ex-Informconf, la ANDE pretende elevar sus niveles de recaudación y forzar a los usuarios a acogerse a los planes de regularización vigentes antes de que el impacto financiero sea mayor.

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“Es una herramienta de gestión con la cual se pretende acompañar la gestión de morosidad, con un índice de recuperación del 20%, además de que la gente pueda aprovechar la promoción actual Ñande Ahorro”, explicó el gerente Comercial de la institución.

La campaña de flexibilización denominada “Ñande Ahorro” estará vigente hasta el próximo 31 de julio. Según los datos oficiales de la institución, hasta la fecha ya consiguieron regularizar la situación de más de 40.000 clientes, que representa una deuda global rescatada que ronda los US$ 50 millones.

Cortes de luz en el tercer mes impago

La inclusión en el registro de morosos de Equifax correrá de forma paralela a los tradicionales procedimientos de cortes de suministro por impago. La estatal no suavizará los criterios de suspensión del servicio eléctrico para quienes arrastren saldos pendientes.

Las órdenes de desconexión para clientes residenciales e industriales se generan automáticamente al vencimiento de la segunda factura, que coincide con la emisión de la tercera. Debido al alto volumen, la ANDE aplica un criterio de priorización para cortar primero a quienes acumulan montos más elevados y la mayor cantidad de meses impagos.

Para evitar cortes e ingresos a la base de datos de morosos, la empresa pública recuerda que el 70% de los pagos se realizan actualmente a través de canales digitales, bancarios y procesadoras habilitadas, que suman más de 10.000 bocas de cobro externas.

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Puntos de atención presencial habilitados

Quienes opten por la gestión presencial para el pago de sus facturas o fraccionamientos deben acudir a las sedes institucionales de lunes a viernes, ya que la administración de la empresa eléctrica confirmó que este fin de semana no está previsto abrir los locales.

En la capital y en el área central, las cajas habilitadas se concentran en la Sede Central (B° Las Mercedes), Multiplaza, Shopping Mariano, y las agencias de Luque, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Limpio, San Antonio e Itauguá.

En el interior del país, los usuarios disponen de centros de atención en cabeceras departamentales como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Concepción, Caacupé, Villarrica, Pilar, San Juan Bautista, Paraguarí, Caazapá, Saltos del Guairá y Mariscal Estigarribia, entre otras localidades.