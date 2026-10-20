Renuncia Santiago De Filippis al directorio del BNF

Santiago de Jesús De Filippis Céspedes presentó su renuncia formal esta mañana como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Su nombramiento oficial había sido establecido para cubrir el periodo de gestión 2024-2029. Según confirmaron fuentes institucionales, el pleno del Directorio tomará conocimiento oficial de la nota en la sesión del miércoles para luego girar el documento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad encargada de elevar la comunicación final al Poder Ejecutivo.

Lea más: Licitación del core del BNF, suspendida y a la espera de la resolución de la DNCP

En breves declaraciones vertidas a ABC tras confirmarse su alejamiento del cargo, el propio De Filippis ratificó la decisión y buscó desactivar cualquier tipo de especulación en torno a su repentino paso al costado. El profesional enfatizó que su dimisión responde a una cuestión “exclusivamente personal”.

Un perfil de amplio recorrido en la banca pública y organismos internacionales

Santiago De Filippis cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito económico y financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Graduado en Economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y en Análisis de Sistemas por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el profesional posee además un posgrado con especialización en macroeconomía aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, sumado a su labor docente universitaria en la UCA.

Dentro de la función pública y multilateral, De Filippis se desempeñó como miembro del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington D.C., ejerció como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Industrial y ya había integrado la cúpula del BNF entre los años 2017 y octubre de 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: BNF modificó exigencias y exoneró gastos a Itti en un crédito de G. 62.000 millones

Su retorno a la entidad bancaria estatal se había formalizado en octubre de 2024 mediante la promulgación del Decreto N° 2.591 expedido por el Poder Ejecutivo, el cual ratificaba su designación para integrar el equipo de conducción durante un periodo de cinco años que finalmente no se completó.