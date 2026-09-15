BNF modificó exigencias y exoneró gastos a Itti en un crédito de G. 62.000 millones

El 27 de julio de 2023, el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) aprobó la Resolución Nº 6, que otorgó un crédito de G. 62.000 millones (alrededor de US$ 10 millones) a Itti, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez). El financiamiento, fijado a 10 años de plazo con 30 meses de gracia para la amortización de capital, debía ser para la reforma de oficinas, compra de mobiliario, cajeros automáticos y licencias de software.

La resolución original condicionaba los desembolsos a la entrega de una garantía fiduciaria sobre inmuebles por un valor mínimo de G. 88.572 millones: un primer desembolso de hasta G. 4.000 millones previo al 31 de julio de 2023, sujeto a la firma de un pagaré, y un segundo desembolso de hasta G. 58.000 millones, condicionado a la presentación del contrato de fideicomiso inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos para el pago a proveedores.

La operación se tramitó bajo la presidencia de Manuel Ochipintti en el BNF y tras la victoria electoral de Santiago Peña.

Asume Santi y los ajustes

El 9 de octubre de 2023, la Gerencia del Área Comercial del BNF planteó modificar la resolución del 27 de julio pasado debido a que las propiedades ofrecidas por Itti no alcanzaban el valor exigido de G. 88.572 millones. El expediente presentó dos tasaciones dispares: la División Valuación de Bienes del BNF fijó el valor de los inmuebles, uno de ellos con ocho canteras, en G. 28.985 millones, mientras que el perito de la fiduciaria Finexpar Saeca (actual Zeta Banco) los valuó en G. 55.251 millones.

Ante la diferencia, el Área Comercial propuso ajustar el patrimonio autónomo del fideicomiso a G. 55.251 millones, además del esquema de entregas y limitar el segundo desembolso a G. 16.289 millones (el 70% de la valuación oficial del banco) hasta que se incorporaran más bienes al fideicomiso.

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Dos días después, el 11 de octubre de 2023, el directorio del BNF, en el que se mantuvo Ochipintti, aprobó la propuesta y dispuso la exoneración de G. 62 millones que Itti debía pagar concepto de gastos administrativos por la modificación de la resolución original.

El nuevo esquema de desembolsos quedó establecido en tres entregas: la primera de G. 4.000 millones a la firma del pagaré; la segunda de G. 16.289 millones con la sola presentación del comprobante de ingreso del trámite de inscripción en Registros Públicos; y la tercera de hasta G. 41.710 millones, previa suscripción de una adenda que ampliara el patrimonio del fideicomiso. En el contrato de fideicomiso figuraron como fideicomitentes junto a Itti las firmas Financiera Ueno (actual Ueno Bank), Grupo Vázquez SAE y Ueno Holding Saeca. Esta última, casualmente, es donde el presidente Peña, en el momento del pedido de modificación del crédito, era accionista.

ABC buscó al presidente del BNF, Manuel Ochipin- tti, para obtener su versión, pero nos derivó al gerente general, César Vargas. Este señaló que los detalles de la operación están amparados por el secreto bancario. Al indicársele que la firma opera también como proveedora de la banca estatal, dijo que es una cuestión diferente.

También buscamos la versión de César Astigarraga, presidente de itti, pero no respondió.

De un extremo al otro

En el proyecto de inversión presentado al BNF para la obtención del préstamo de G. 62.000 millones (US$ 10 millones), Itti incluyó reformas, mobiliario, cajeros TED, licencias de software y cerrojos de seguridad. Paradójicamente, en 2025, la misma firma cotizó al mismo banco un sistema de core bancario por G. 136.000 millones (US$ 22 millones). Por su parte, el balance de Ueno Bank al cierre de 2025 registró G. 761.444 millones (US$ 127 millones) en el rubro “Bienes Intangibles-Sistemas”, casi tres veces más de todo lo que registraron nueve bancos que integran el sistema financiero paraguayo.

Mañana: Ignoraron advertencia sobre los inmuebles del fideicomiso.