Senacsa prohíbe importación de aves y derivados desde Santa Catarina por enfermedad de “Newcastle”

A través de la Resolución Administrativa N.º 1715, el Senacsa prohibió temporalmente la introducción de aves vivas, huevos fértiles y material genético provenientes del estado de Santa Catarina, Brasil, tras detectarse casos de la enfermedad de Newcastle.

Sobre el caso, el Dr. Víctor Maldonado precisó que la medida preventiva afecta de manera exclusiva al mencionado estado por ser la zona donde se reportó el foco y que la resolución ya fue notificada formalmente a los importadores e industrias del sector.

Asimismo, citó que la detección se produjo en una granja industrial que cuenta con aproximadamente 6.000 pavos, de los cuales 26 aves resultaron positivas a los diagnósticos del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.

Por el caso, el servicio veterinario del vecino país dispuso el sacrificio sanitario y declaró el estado de emergencia por 60 días, manteniendo bajo vigilancia e investigación unas 130 granjas avícolas en la zona afectada.

Lea más: Alerta sanitaria por influenza aviar: Senacsa insta a reportar mortandad o síntomas sospechosos en aves

Producción en Santa Catarina

Según el funcionario, Santa Catarina representa el 23% de las exportaciones de carne avícola de Brasil y también concentra el 60% de su producción de carne de pavo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los antecedentes, el director detalló que en Santa Catarina la última ocurrencia registrada data del año 2024 y en todo el territorio brasileño del 2006, tratándose de una reintroducción de la patología. Por su parte, Paraguay está libre de esta enfermedad desde 1997.

Maldonado aclaró que este virus genera síntomas respiratorios y nerviosos de alta mortalidad, con manifestaciones clínicas similares a las de la gripe aviar. Además, la cepa identificada suele circular de manera habitual en palomas y aves sinantrópicas cercanas a los galpones, por lo que la bioseguridad e higiene es clave para los productores.

“En este caso, lo más importante es que el productor, que es nuestra primera fuente de información, ante cualquier señal de alerta informe inmediatamente al Senacsa para atender rápidamente”, concluyó.

Lea más: Paraguay busca posicionarse como referente regional en sanidad animal con la conferencia de OMSA