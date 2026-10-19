Alerta sanitaria por influenza aviar: Senacsa insta a reportar mortandad o síntomas sospechosos en aves

En el marco del fortalecimiento de la vigilancia bioseguridad en el país, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) emitió un comunicado oficial recordando la obligatoriedad de notificar de forma inmediata cualquier sospecha de influenza aviar (gripe aviar) o mortandad inusual en especies silvestres y de corral.

El aviso sanitario prioriza la vigilancia sobre la mortandad de aves silvestres, principalmente especies migratorias, acuáticas y rapaces, así como la presencia de sintomatología clínica característica en las bandadas.

Entre los signos de alerta descritos por la institución técnica se destacan cuadros de depresión, incoordinación motora, temblores, problemas respiratorios, diarrea y edema facial.

Desde el servicio veterinario oficial advirtieron que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica que puede afectar a los seres humanos.

Lea más: Senacsa refuerza la vigilancia sanitaria tras la alerta por influenza aviar en Uruguay

Ante esta situación, se insta a la población general, criadores y trabajadores del sector avícola a no tocar ni manipular ejemplares hallados muertos o enfermos sin antes contar con el equipo de protección personal adecuado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de requerirse una manipulación indispensable, las autoridades sanitarias recomiendan utilizar obligatoriamente guantes de protección, barbijo o mascarilla tipo N95, gafas o lentes de protección ocular.

El Senacsa solicita que ante la detección de cualquier irregularidad epidemiológica en ejemplares silvestres o de patio, los ciudadanos se comuniquen de manera urgente con los técnicos a través de los siguientes canales habilitados.

Línea de emergencias 158 (disponible de forma gratuita desde cualquier compañía telefónica). Líneas telefónicas directas: (0982) 567-525 y (021) 729-0015 (interno 1215) y Atención presencial en la Unidad Zonal del Senacsa más cercana a la comunidad.