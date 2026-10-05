Paraguay busca posicionarse como referente regional en sanidad animal con la conferencia de OMSA

Autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) presentaron la 28.ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que se desarrollará entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, en Asunción.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, destacó la importancia de que Paraguay sea la sede del encuentro y agregó que es una oportunidad para mostrar al país a nivel internacional, teniendo en cuenta el peso de la actividad pecuaria.

En ese sentido, explicó que la “región de las Américas es responsable de alrededor del 50% de la producción mundial de proteína animal”, con una participación relevante de los sectores bovino, avícola y porcino, además de otras fuentes de proteína.

Martin sostuvo que la producción animal no debe ser considerada únicamente desde el punto de vista económico, sino también por su impacto en la salud pública, bajo el concepto de “una salud”.

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“Paraguay construyó una política pública en lo que refiere a sanidad animal, con una articulación público-privada realmente muy notoria”, explicó.

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Además indicó que nuestro país está preparado para recibir a las delegaciones, dado que enfrentó importantes desafíos relacionados a auditorías durante los últimos años, logrando mantener un buen posicionamiento en la región.

“Para Paraguay, el encuentro representa una oportunidad para mostrar sus avances sanitarios y reforzar su posicionamiento como referente regional en materia de sanidad animal ante autoridades y expertos de las Américas”, reiteró Martin.

Enfoque “una salud”

Por su parte, Hugo Idoyaga, representante de Paraguay ante la OMSA, manifestó que será la primera conferencia regional de las Américas que se desarrollará en Paraguay en los 102 años de existencia de la organización.

Explicó que, además de la agenda oficial de la OMSA, se prepara un programa complementario que incluirá paneles sobre la situación sanitaria mundial, los principales desafíos y la estrategia de la organización. Entre los temas se encuentran la seguridad alimentaria, el enfoque de “una salud” y las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.

“Son temas en los que la organización, como líder, no puede estar ausente y debe estar a la vanguardia”, dijo Idoyaga.

También mencionó los desafíos relacionados con el cambio climático y la necesidad de proporcionar a los servicios veterinarios de los 183 países miembros las herramientas necesarias para enfrentar eventuales situaciones sanitarias.

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Participación del sector acuícola

Idoyaga destacó además la incorporación del sector acuícola a la agenda de la conferencia por su importancia en los últimos años.

“La conferencia permitirá abordar los principales desafíos y avances en materia de sanidad y bienestar animal, salud pública y cooperación regional, bajo el enfoque de una salud, que integra las dimensiones animal, humana y ambiental”, precisó.