Promesas de asfaltado de Quiindy-Ybycuí y Borja-Mbuyapey siguen sin concretarse

Tras casi dos años de la promesa pública de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, de concretar el asfaltado de 21 kilómetros del tramo Quiindy-Ybycuí, en Paraguarí, y otros 30 kilómetros entre Mbuyapey, en Paraguarí, y Borja, en Guairá. Ambos proyectos siguen sin materializarse.

Durante un acto de Gobierno realizado en diciembre de 2024 en Quiindy, la ministra Centurión le informó al presidente Santiago Peña que las obras se concretarían en 2025 y serían financiadas con recursos de FONPLATA.

Sin embargo, el plazo anunciado ya quedó atrás y los pobladores continúan reclamando mejores caminos para salir del aislamiento que sufren, especialmente durante los días de lluvia.

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Reactivarán cierres de rutas

Ante la falta de respuestas, los pobladores amenazan con realizar nuevas manifestaciones y cierres de rutas para exigir avances.

El coordinador interdistrital del Proyecto Pro Asfaltado en Quiindy, Esteban Ruiz Rojas, señaló que en agosto pasado recibió información de que el proyecto Quiindy-Ybycuí ya contaba con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero permanecía archivado y dependía de la ministra Centurión para avanzar.

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La obra beneficiaría a habitantes de tres compañías de Quiindy, entre ellas Costa Irala, así como a estudiantes, pacientes, comerciantes y pequeños productores.

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Por otra parte, Marcial Martínez, coordinador del Proyecto Pro Asfaltado Mbuyapey-Borja, manifestó que los pobladores de Guairá llevan seis años reclamando la pavimentación. Advirtió que las lluvias constantes agravan las dificultades de circulación y que, pese a contar con el código de identificación de la obra, el proyecto sigue sin presupuesto.

Refirió que, junto con los lugareños, aguardarán a que asuman las nuevas autoridades municipales para volver a impulsar el proyecto de asfaltado en el distrito de Borja.

MOPC aguarda recursos para avanzar en el proyecto Quiindy-Ybycuí

El equipo técnico de la Dirección de Caminos Vecinales, dependiente del Viceministerio de Obras del MOPC, informó, a través de la prensa institucional, que el proyecto Quiindy-Ybycuí ya cuenta con estudio de factibilidad, pero aún se aguarda la asignación de recursos para avanzar en los trámites para su ejecución.

En cuanto al tramo Mbuyapey-Borja, que comprende 29,10 kilómetros de la ruta departamental D017, la institución prevé una intervención durante 2027, con financiamiento externo.