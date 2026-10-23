“¿Paraguay tiene que comunicarle a Brasil?”: Báez responde a las críticas brasileñas por decisiones sobre Itaipú

Ante las publicaciones en medios de comunicación del Brasil, en las que se hablaba de un perjuicio a intereses brasileños tras el acuerdo de la ANDE con un centro de datos paraguayo vinculado vinculada con las compañías Araico y Crusoe (estadounidense, el presidente de la estatal, Miguel Báez, respondió de forma: “¿Desde cuándo Paraguay, para hacer uso de su energía, tiene que comunicarle al Brasil?”.

“Nosotros no estamos usando energía brasileña, estamos utilizando energía paraguaya”, sostuvo, y afirmó que no entendía la preocupación que se generó en Brasil el hecho que nuestro país utilice toda su energía. Para él, “no corresponde” consultar con el país vecino qué hacer con la energía propia.

Báez contextualizó las reacciones en las elecciones brasileñas del domingo venidero, que enfrentará, en segunda vuelta, al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio. Agregó que hay “un contexto especial allá”.

Para el titular de la ANDE, se trata de un comentario “de gente de redes nada más” y “no se trata de ninguna postura oficial del Brasil”. Insistió en que Paraguay tiene “derecho de disponer de su energía como crea conveniente” y pidió “no perder el foco” del debate.

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Qué dijeron en Brasil y qué respondió Itaipú

El portal brasileño UOL reprodujo el anuncio bajo el título “Governo Trump anuncia uso de energia de Itaipu para abastecer empresas” y habló de una instalación “ligada directamente a Itaipú”.

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La cuenta Análise Geopolítica, en X, fue más lejos: dijo que el gobierno de Trump cerró un acuerdo para adquirir energía de la usina a bajo precio para centros de datos de empresas de EE.UU. y que eso perjudicaría a Brasil.

Por su parte, Itaipú Binacional informó a UOL que la visita del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau a Asunción, entre el 19 y el 21 de octubre, formaba parte de una agenda del gobierno paraguayo, organizada por la margen derecha (Paraguay) de Itaipú.

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La reunión no contó con la participación de la Dirección Brasileña ni de representantes del gobierno brasileño. En un comunicado, explicaron que recibir a autoridades extranjeras es prerrogativa de ambos países socios de Itaipú y no requiere autorización previa.

Añadieron que no interfieren con la demanda nacional de cada país. “[Por esa razón,] los proyectos de esta naturaleza no son competencia de la central eléctrica.”

“La distribución de la energía producida por Itaipú se rige por el Tratado de Itaipú, firmado en 1973 entre Brasil y Paraguay, que garantiza a cada país el derecho al 50% de la energía generada.

La adquisición y distribución de la energía producida por Itaipú se lleva a cabo por entidades nacionales de cada país (ANDE y ENBPar). Las condiciones para la contratación y comercialización de la energía se rigen por lo dispuesto en el Tratado, sus anexos y los instrumentos complementarios vigentes”, resalta el comunicado difundido en Brasil, según UOL.