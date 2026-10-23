Araico y Crusoe usarán energía de Itaipú para un centro de IA, la ANDE no informa sobre el contrato

El Departamento de Estado publicó este 21 de octubre una hoja informativa sobre la visita al Paraguay del vicesecretario Christopher Landau, quien encabezó una delegación comercial en Asunción entre el 19 y el 21 de este mes. Entre los anuncios figura una alianza entre Crusoe y Araico para construir una infraestructura de superinteligencia de alto rendimiento alimentada con energía de Itaipú.

Según el documento, Crusoe prevé poner en marcha una primera fase a mediados de 2027. Dice que “la instalación se conectará directamente a una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica 100% renovable del mundo y prestará servicio a clientes de la nube tanto de Estados Unidos como de América Latina”. Washington la describe como, potencialmente, una de las mayores inversiones privadas de la historia de Paraguay.

El texto oficial no menciona a la ANDE, ni tarifas, ni montos. Esos datos surgen de lo que informaron a ABC el directivo de Araico, Alejandro Zuccolillo, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba.

Araico es la firma detrás de Iguazú AI City, el campus de IA demandaría de casi US$ 12.000 millones y fue anunciado para Yguazú, Alto Paraná.

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El contrato con la ANDE

Para abastecer el centro de datos, Araico necesita energía de la ANDE. El 30 de septiembre, Zuccolillo decía a ABC que el contrato estaba “bien avanzado” y que su firma era “inminente”. La primera etapa, de 6 MW, la entregarían en diciembre de 2026, y que el proyecto requeriría 280 MW en total.

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El empresario explicó que Araico pagaría una tarifa de US$ 45 por MWh en 220 kV durante la etapa inicial, con un ajuste anual de 2,5% o de la inflación estadounidense, si esta fuera mayor. Proyectó que la tarifa “va a terminar por encima de los 70 dólares”.

Por su parte, Villalba contó que, tras hablar con el presidente de la ANDE, el gremio fue informado de que se trata de un contrato de largo plazo, de 15 años según su versión. Señaló que es la “primera vez” que la ANDE firma un acuerdo así con esa extensión, con una provisión que arrancaría en 6 MW el primer año y subiría hasta un máximo de 280 MW.

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Dónde estará el centro de IA

El texto del Departamento de Estado generó confusión sobre la ubicación del centro de datos. Habla de una infraestructura “alimentada por la central hidroeléctrica de Itaipú”, pero no precisa dónde se construirá ni cómo llegaría la energía.

El portal brasileño UOL reprodujo el anuncio bajo el título “Governo Trump anuncia uso de energia de Itaipu para abastecer empresas” y habló de una instalación “ligada directamente a Itaipú”. La cuenta Análise Geopolítica, en X, fue más lejos: dijo que el gobierno de Trump cerró un acuerdo para adquirir energía de la usina a bajo precio para centros de datos de empresas de EE. UU. y que eso perjudicaría a Brasil.

Según informó Zuccolillo, el campus Iguazú AI City, de US$ 12.000 millones, se instalará en Yguazú, departamento de Alto Paraná, Paraguay. No estará en la central de Itaipú ni en territorio brasileño.

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Cómo llegaría la energía

La confusión no terminó ahí. La información del Departamento de Estado agrega que la instalación “se conectará directamente” a una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica 100% renovable del mundo y que prestará servicio a clientes de la nube de EE.UU. y América Latina. El texto no menciona a la ANDE. Esa redacción llevó a interpretar que el centro de IA se abastecería directamente de la binacional, sin intermediarios, o incluso que se instalaría en la propia Itaipú.

Pero la energía de Itaipú no se vende a cualquier empresa. El Tratado dispone que la adquisición de los servicios de electricidad de la binacional la realizan la ANDE, por Paraguay, y ENBPar, por Brasil, que asumió el rol que el texto original asigna a Eletrobras. Son las únicas que pueden comprar y vender esa energía: ninguna empresa privada lo hace directamente con la hidroeléctrica.

Esas entidades la adquieren como potencia contratada, es decir, una cantidad de potencia, en kilovatios, que Itaipú pone de forma permanente a disposición de cada una, con derecho a usar la energía que esa potencia puede producir. En tanto, Araico firmaría el contrato con la ANDE, que le suministraría desde la subestación Yguazú. La cadena es Itaipú, ANDE, Araico, y no una venta directa de la central a Crusoe o a Araico.

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La tarifa, en discusión

El sindicalista aseguró que el precio inicial acordado es de US$ 48 por MWh, y no los US$ 45 que se manejaban en una etapa previa. Ese monto cubre los costos de la ANDE e incluye un reajuste de 2,5% anual atado a la inflación de EE. UU., además de una revisión de la tarifa integral cada dos años aproximadamente.

Villalba consideró que el esquema cumple con la Ley 966 y protege a la ANDE a lo largo de los años, pero aclaró que “no sabría decir si es lo óptimo”. Con la cantidad de ofertas que recibe la empresa estatal, planteó, quizás se podría haber obtenido más provecho.

La diferencia entre US$ 45, que señaló Zuccolillo el 30 de septiembre pasado y los US$ 48 que dijo Villalba hoy, no es menor. Además, cabe recordar que la ANDE no tiene un pliego tarifario especial para este tipo de consumo y que solo rige el pliego 21, de US$ 35. Zuccolillo había recordado que la empresa estatal sí tiene la de criptominería, de US$ 44, pero solo vigente hasta diciembre de 2027.

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La ANDE vuelve a callar

ABC intentó nuevamente conocer la versión de la ANDE sobre la firma del contrato con Araico, pero su actual presidente, el Ing. Miguel Báez, no contestó. Ya había ignorado las consultas de este medio sobre la tarifa y la negociación con esta industria semanas atrás.

Así, las condiciones que se conocen (tarifa, plazo y potencia) provienen de Zuccolillo y de lo que, según Villalba, les transmitió Báez. La estatal no las detalló públicamente ante las consultas de ABC.

Sitrande reclama transparencia. “Como sindicato y como empresa pública, exigimos que todo se socialice y se transparente”, dijo Villalba, quien anunció una movilización la próxima semana. Afirmó que no hay información clara sobre la tarifa prevista por Itaipú ni sobre lo que espera a la ANDE el año próximo, y exigió la reposición de los fondos recortados del presupuesto institucional.

La apuesta de Araico

Asimismo, Zuccolillo defendió el proyecto el 12 de octubre en el programa Mesa con EVP. Dijo que implica US$ 12.000 millones en tres años, la mayor inversión directa extranjera de la historia del país. Describió la IA como una “casi carrera armamentista” entre potencias, en la que EE. UU. busca aliados.

Según explicó, la banca local solo participaría en la compra del terreno y parte de las obras. La infraestructura tecnológica tendría financiamiento del gobierno de EE. UU. y de bancos estadounidenses, entre ellos la DFC. Mencionó como socios a Crusoe Energy y al fondo Founders Fund, y habló de una primera fase de “prueba de concepto” de unos US$ 300 millones.

Sobre la energía, Zuccolillo admitió que el pico de verano tiene “poca holgura”. Villalba advirtió que la ANDE “necesita con desesperación recursos” para ampliar su infraestructura, con una capacidad máxima de uso nacional que ronda los 5.700 MW. Los 280 MW que requeriría Araico equivalen a cerca del 5% de esa cifra.

El cronograma de Araico prevé una segunda etapa en el segundo trimestre de 2028, con unos 130 MW, y una tercera de dimensiones similares en 2029. Zuccolillo estimó que cada una demandará US$ 5.500 millones de inversión.

Intentamos obtener la versión sobre el contrato de la ANDE con Araico a través del titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, y este tampoco contestó.