¿Es beneficioso para la ANDE? Centro de IA pagará entre US$ 48,91 y 56,39 por MWh de la energía

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó ayer, 22 de octubre, con la empresa paraguaya Kuntur, vinculada a Araico, un contrato de 15 años para suministrar hasta 286 MW (1 MW = 1000 KW) a un centro de datos de inteligencia artificial (IA) en Yguazú, según confirmó su presidente, Ing. Miguel Báez.

La conexión se hará desde la subestación de Yguazú, y todas las obras necesarias correrán por cuenta y costo de la empresa, aclaró Báez. Esas obras pasarán luego a ser activo de la ANDE.

Kuntur empezará a operar el 1 de diciembre de 2026 en 23 kV, a través de un alimentador, con 6 MW. Con esa potencia, según Báez, funcionaría más de un año.

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A partir del 1 de abril de 2028, la empresa pasará a consumir 146 MW en 220 kV y liberará la conexión de 23 kV. El proyecto final prevé, desde abril de 2029, un consumo de 286 MW en 220 kV (equivalente a la potencia instalada en Acaray, más 66 MW).

Ese es el techo del compromiso. “Si ellos necesitan una potencia superior a 286 MW, deberán buscar otro tipo de generación para complementar, ya no con la ANDE”, advirtió el titular de la estatal.

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Qué tarifa pagará y cómo se definió

La tarifa inicial en 220 kV --basada en un nuevo grupo de consumo para industrias electrointensivas de tecnología avanzada-- será de US$ 48,91 por MWh, la que corresponde a este emprendimiento porque no entrará en 66 kV.

En 23 kV, nivel en el que arranca el proyecto, el promedio de la tarifa es de US$ 56,39 por MWh.

El precio de la ANDE se actualizará todos los años según la inflación de Estados Unidos, con un piso de 2,5% anual. Si el índice resulta menor, igual aplicarán ese 2,5%. Además, cada dos años habrá una revisión por la variación del costo de generación.

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Según Báez, es una tarifa técnica de la ANDE, calculada por su división de planificación y estudios de mercado a partir de varios escenarios. “Toda la responsabilidad de la tarifa es de la ANDE”, enfatizó.

Agregó que el acuerdo se dio en un marco “muy transparente”. “Hicimos un contrato muy positivo para la ANDE y cuidamos todos los detalles”, aseguró..

Qué es Kuntur

Báez aseguró que la ANDE firmó el contrato con una firma paraguaya, con RUC local, y que pagará impuestos en el país. Sobre su relación con Araico, la empresa internacional, dijo entender que toda la propiedad de Kuntur es de Araico, y que Kuntur sería uno de los accionistas de Araico, que tiene otras empresas asociadas.

“Ahí es donde yo quiero que usted averigüe la relación Kuntur-Araico”, respondió ante la consulta sobre cómo entra la firma norteamericana Crusoe en este negocio.

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“Cumple con lo que dice la ley”, aseguran desde Sitrande

Por otra parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), su secretario general Adolfo Villalba, señaló sobre el acuerdo ANDE – Kuntur que “la tarifa está dentro del rango”. “Nosotros, cuando tuvimos el problema de los decretos de energía, nos fijamos en las tarifas y ahí se mostró que realmente esta era la tarifa técnica, que cubre los costos”, añadió.

Comentó que antes de que el titular de la estatal firme el contrato de suministro con Kuntur, desde Sitrande le preguntaron algunos puntos que les preocupaba como el reajuste anual, la tarifa, el costo medio de generación, la cantidad de megavatios que se contrataría, entre otros puntos. Y la conclusión a la que llegaron es que la tarifa actual acordada “cumple con lo que dice la ley”.

El presidente anunció además una conferencia de prensa a las 15:30 en Encarnación para informar los detalles.