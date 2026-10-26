Pese a reforma, recursos de la Caja Fiscal siguen muy por debajo de niveles de 2024

Una señal del deterioro financiero puede observarse en los depósitos registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) bajo la categoría Fondo de Seguridad Social, vinculado a la Caja Fiscal. En agosto de 2026, estos recursos ascendieron a G. 840.455 millones. Aunque el monto representa una recuperación frente al mínimo de G. 336.634 millones registrado en diciembre de 2025, permanece considerablemente por debajo de los niveles observados dos años atrás.

En agosto de 2024, estos depósitos alcanzaban G. 2,635 billones. Un año después se habían reducido a G. 1,012 billones y para agosto de 2026 el saldo se ubicó en G. 840.455 millones. Entre agosto de 2024 y agosto de 2026, la reducción acumulada fue de aproximadamente G. 1,795 billones, equivalente a 68,1%.

El comportamiento de los promedios mensuales permite dimensionar mejor la contracción. Entre enero y agosto de 2024, el saldo promedio fue de G. 2,783 billones. En igual periodo de 2025 disminuyó a G. 2,265 billones y durante los primeros ocho meses de 2026 cayó hasta G. 780.187 millones.

MF Economía ya había advertido esta tendencia durante 2025. En abril de ese año, cuando los depósitos todavía alcanzaban G. 2,729 billones, la reducción interanual era de 5,9%. Para noviembre, el saldo había descendido a G. 543.613 millones con una caída interanual de 79,5%.

El deterioro de la Caja Fiscal quedó reflejado con mayor precisión en las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El sistema cerró 2025 con un déficit de aproximadamente US$ 380 millones, equivalente a 0,8% del producto interno bruto. Las Fuerzas Públicas explicaron alrededor de US$ 210 millones del desequilibrio, mientras que el Magisterio Nacional registró un déficit cercano a US$ 174 millones.

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La presión acumulada tampoco era reciente. Durante los cinco años anteriores a la reforma, el déficit de la Caja Fiscal alcanzó aproximadamente US$ 1.380 millones. De ese total, US$ 801 millones correspondieron a las Fuerzas Públicas y fueron financiados con recursos del Tesoro, mientras que US$ 579 millones estuvieron asociados al Magisterio Nacional y fueron cubiertos con excedentes generados por sectores superavitarios del Programa Civil.

Las proyecciones oficiales mostraban un panorama todavía más complejo. Sin modificaciones al sistema, el MEF estimaba que el déficit acumulado entre 2026 y 2035 podría alcanzar aproximadamente US$ 9.820 millones, muy por encima de los US$ 1.683 millones acumulados entre 2016 y 2025. Aunque con el deterioro observado, no se podría descartar un escenario similar.

Ante esta situación, en marzo de 2026 fue promulgada la Ley Nº 7.633/2026, que estableció nuevas reglas para la Caja Fiscal. La normativa fijó un aporte obligatorio de 16% de la remuneración imponible para los afiliados pertenecientes a sectores superavitarios y de 19% para los sectores deficitarios. También incorporó una contribución patronal del Estado equivalente al 10% de la remuneración imponible de todos los afiliados.

La reforma también introdujo cambios en las condiciones de acceso a la jubilación, las edades de retiro, los años de aporte, las tasas de sustitución y la metodología para determinar determinados beneficios. El objetivo fue elevar los ingresos del sistema y desacelerar el crecimiento de sus obligaciones futuras; sin embargo, los primeros datos disponibles después de la reforma muestran que la presión previsional todavía permanece elevada.

El MEF había advertido que, sin cambios estructurales, los excedentes de los sectores superavitarios continuarían destinados a cubrir déficits de otros componentes del sistema y que una proporción creciente del desequilibrio tendría que seguir siendo financiada mediante recursos tributarios.

Por tal motivo, el desempeño de la Caja Fiscal durante los próximos meses será determinante. Más que observar únicamente el crecimiento de las prestaciones, será necesario analizar conjuntamente los aportes recibidos, las jubilaciones pagadas, el déficit de cada sector y la utilización de recursos del Tesoro.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones