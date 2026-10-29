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Economía
29 de octubre de 2026 - 23:55

Funcionarios de ANDE Santaní cuestionan falta de transparencia en el manejo de la institución

Los funcionarios de la Ande la Regional Norte de Santaní, piden a las autoridades respecto a sus reclamos
Un grupo de funcionarios de la Ande se manifiesta en Santaní, en reclamo de sus reivinicaciones.Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Funcionarios de la ANDE de la regional de San Estanislao, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), cuestionan el manejo de la institución y denuncian la falta de acompañamiento a sus reclamos.

Por Sergio Escobar Rober
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Los trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de la zona están acompañando la medida de protesta que se realiza a nivel nacional para exigir transparencia en la administración de la ANDE, especialmente en la firma de convenios con algunas empresas privadas relacionados con el usufructo de la energía eléctrica, señalaron.

Asimismo, se quejan del incumplimiento de las diferentes reivindicaciones solicitadas por los funcionarios de la institución; según expresaron, existen muchos compromisos pendientes que falta concretar. En ese sentido, mencionaron que los trabajadores del ente público hace bastante tiempo vienen denunciando la falta de materiales para el mantenimiento del servicio eléctrico.

La medida de protesta se desarrolla en el predio de la oficina de Santaní
El dirigente Sitrande, Carlos Peralta cuestionó duramente a las autoridades por la falta de dialogo con los funcionarios

El dirigente de Sitrande, de la regional de Santaní, Carlos Peralta, manifestó que en los últimos tiempos y especialmente con el gobierno actual, ocurrieron hechos completamente llamativos, en los que las autoridades del gobierno nacional firmaron convenios con empresas privadas, entregando prácticamente gratis por un periodo de 15 años la energía que produce nuestro país.

Lea más: ANDE interviene 150 conexiones clandestinas en San Estanislao

Manifestación sigue vigente

En lo que concierne a la medida de protesta, el dirigente y funcionario de la oficina de San Estanislao anunció que la manifestación iniciada hace tres días continúa hasta esta tarde, hora en la que van a seguir insistiendo a los directivos de la administración central de la ANDE el cumplimiento de los numerosos pedidos que siguen sin respuesta, subrayó.

Materiales y medios de transporte

Siguiendo con el reclamo de Peralta, también denunció que la institución no cuenta con materiales para realizar las reparaciones de las líneas con problemas ni el cambio de columnas, y mucho menos con vehículos para acudir a los lugares donde se requiere la presencia de los técnicos asignados para esos trabajos, refirió.

“Últimamente nos estamos quedando sin medios de movilidad aquí en Santaní y en muchos otros lugares por la falta de acompañamiento de los jefes inmediatos de la central, que tampoco hacen algo para dar solución a los tantos inconvenientes que afectan a la ANDE para mejorar el servicio en favor de los usuarios”, agregó el dirigente.

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