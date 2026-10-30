Yacyretá instaló en Aña Cuá la primera pieza fija de la turbina 1: pesa 32 toneladas

La pieza instalada hoy en la Unidad 1 de Aña Cuá es el revestimiento metálico del tubo de aspiración de la primera turbina del proyecto. Fue fabricada por la empresa paraguaya CIE SA y forma parte del suministro del contrato con la firma alemana Voith Hydro Ltda., según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El gerente del proyecto Aña Cuá, el ingeniero Carlos Yorg, calificó el momento como un avance relevante para la obra. “Es un hito muy importante y es la primera de las tres que vamos a instalar en el transcurso de la ejecución de la obra”, explicó.

Yorg agregó que completar esta etapa los acerca “cada día más al inicio de la operación comercial de este proyecto”, y la definió como “un motivo de orgullo” para el equipo.

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Cómo fue la maniobra

El ingeniero Pedro Patiño, representante del consorcio constructor, detalló que se trata del pozo de la turbina, una estructura de transición de aproximadamente 32 toneladas que conecta la descarga del flujo con el tubo aspirador. Con ella se inició el descenso de la primera parte fija de la turbina en la Unidad 1.

El procedimiento consiste en trasladar la pieza desde su área de prearmado hasta una grúa de 200 toneladas de capacidad, que la iza, realiza un giro de 180 grados y la baja a su posición final en el pozo. Así lo describió Patiño.

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Para el representante del consorcio, el momento más crítico es el izado y posicionamiento del elemento. Después se realizan rigurosos ajustes topográficos y de localización, previos a su hormigonado definitivo.

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Lo que viene

Según el cronograma de ejecución, para mediados de diciembre de 2026 está prevista la instalación del primer “pre-distribuidor” de la turbina N° 1, informó Yorg.

Se trata de una pieza mecánica de mayor porte, de unas 240 toneladas. Este anillo estructural permitirá dirigir el flujo de agua desde la cámara espiral hacia el distribuidor y las turbinas cuando estas estén en operación comercial.