Yacyretá gestionaría préstamo de US$ 300 millones para acelerar las obras de Aña Cuá

El consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), doctor Michel Flores, señaló a través de Sanguri 90,7 de Santa Rosa, Misiones, que el mandatario recorrerá el área donde se ejecutan las obras de Aña Cuá. Indicó que la visita presidencial apunta a verificar el avance de los trabajos y, al mismo tiempo, ultimar detalles para fortalecer el impulso institucional y financiero que permita acelerar la ejecución del emprendimiento.

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Los trabajos continúan en plena ejecución. Paralelamente, existen conversaciones entre directivos de ambas márgenes de la binacional y el Consejo Administrativo de Yacyretá para analizar la posibilidad de ampliar la disponibilidad presupuestaria destinada al proyecto.

En ese contexto, hace aproximadamente cinco meses los directores ejecutivos solicitaron al Consejo la autorización para gestionar un préstamo externo que permita dotar de mayor dinamismo y solvencia al proceso de maquinización del brazo Aña Cuá.

“Creo que se está en los últimos detalles para que la empresa (EBY) pueda adquirir el préstamo de US$ 300 millones para que se termine la obra lo más rápido posible y, de esa manera, Yacyretá pueda tener en la zona un mayor impulso en la generación de mano de obra”, manifestó Flores.

Al mismo tiempo, mencionó que la intención es que la primera de las tres turbinas entre en funcionamiento aproximadamente a finales de mayo de 2028. Con las tres unidades generadoras operativas, la CHY incrementará en un 10% su capacidad de generación de energía.

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