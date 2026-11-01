Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este y Abasto Norte preparan festejos con sabor y tradición

El Día Nacional de la Mandioca, que se celebra en Paraguay el 9 de noviembre, resalta la importancia de este cultivo tradicional, que no solo constituye una base de la alimentación de los hogares paraguayos, sino que también representa una fuente de ingresos para miles de familias rurales.

En ese sentido, la conmemoración tiene un toque especial en el Abasto Norte (Limpio) y el Abasto Este (Minga Guazú), donde se busca destacar el papel de este alimento a través de actividades que combinan sabor y tradición.

La gerente general de Abasto S. A., Blanca Aveiro, manifestó que el Día Nacional de la Mandioca es una iniciativa impulsada por la empresa y la celebración fue declarada de Interés Nacional por la Cámara de Diputados, mientras que la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) le otorgó el reconocimiento de interés cultural y turístico. Este año, la actividad gira en torno al lema “Mandioca: Raíz de Nuestra Tierra, Orgullo de Nuestra Mesa”.

“Estamos muy contentos de festejar juntos un año más el Día de la Mandioca, cuya producción sabemos que es fuente de ingresos de muchas familias, algo que valoramos y reconocemos”, precisó.

Aveiro señaló que, como punto de abastecimiento, reafirman su compromiso de seguir apoyando a los productores, quienes con su esfuerzo hacen posible que este noble alimento llegue a las mesas de todo el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actividades en Minga Guazú y Limpio

Como parte de las actividades preparadas para conmemorar la fecha, ambos establecimientos comerciales organizarán festejos durante el fin de semana.

Lea más: La mandioca gana espacio en la industria y consolida su aporte al país

La celebración comenzará el sábado 7 de noviembre en las instalaciones del Mercado Abasto Este, en Minga Guazú, donde se premiará al productor más destacado de la zona y se preparará el mayor mandi’o chyryry de la región para compartir con los clientes.

La actividad se desarrollará desde las 9:00, en el Bloque B1, donde los visitantes podrán degustar este tradicional plato. El programa contempla presentaciones artísticas, la premiación al mejor productor del rubro, una agroferia y ofertas de mandioca al por mayor y menor en los distintos locales frutihortícolas. El acto contará con la presencia de autoridades de la zona.

Por su parte, en el Abasto Norte, de Limpio, el festejo se realizará el domingo 8, de 8:00 a 13:00, con el Gran Festival del Pastel Mandi’o, que tendrá lugar en la Plaza de los Eucaliptos, frente al Bloque C. La actividad contará con la presencia de autoridades nacionales y locales.

“El programa incluirá un concurso sobre conocimientos de la mandioca, entrega de premios, activaciones de marcas, ambientación folclórica, momento de Tereré Rupá, demostración gastronómica en vivo y venta de platos a base de mandioca, siendo el principal el Pastel Mandi’o”, agregó Aveiro.

Lea más: El sabor y la tradición se unen para celebrar el Día Nacional de la Mandioca

Según destacó, al Abasto Norte llega diariamente producción de mandioca proveniente, principalmente, de departamentos de la zona norte del país. En tanto, en el Abasto Este, la comercialización del tubérculo proviene de los propios productores del distrito de Minga Guazú.

Producción y consumo de mandioca

En cuanto al consumo de este alimento, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a nivel nacional se consumen aproximadamente 1.000.000 de kilos de mandioca al mes.

Además, de acuerdo con el Censo Agropecuario Nacional 2022, Paraguay cultiva unas 155.000 hectáreas de mandioca, con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea.

Entre los departamentos con mayor producción se encuentran San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Caazapá, Alto Paraná y Concepción, aunque el cultivo está presente en todo el país, en menor escala.

Premio al mejor vendedor de mandioca

Cabe destacar que en 2026 se cumplirán 14 años desde que el Abasto Norte, de Limpio, reconoce al productor destacado en la comercialización de mandioca a lo largo del año.

En 2025, el reconocimiento fue para Raúl Casimiro Saenger, quien comercializaba 10.000 kilos semanales de este producto.