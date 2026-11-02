Feria de la Agricultura Familiar: qué comprar desde G. 2.000 y dónde encontrar las ofertas

La Feria de la Agricultura Familiar comienza este lunes 2 de noviembre, a las 17:00, en la Costanera de Asunción y continúa el martes hasta agotar existencias. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció 13 ferias para esta semana. La lista de precios referenciales incluye mandioca a G. 2.000 y queso Paraguay a G. 33.000 por kilo.

Los productores de las fincas familiares tendrán espacios de venta durante la semana del 2 al 7 de noviembre. La propuesta permitirá al público comprar alimentos y conocer otras opciones de producción nacional, como conservas y productos artesanales.

Mercadito Gourmet: alimentos artesanales y nuevas opciones

El Mercadito Gourmet para el martes 3 en la Costanera. La misma feria también se realizará el sábado 7 en La Cuadrita, sobre Souza entre Cruz del Defensor y Cruz del Chaco, del barrio Villa Morra de Asunción.

La propuesta incluye lácteos artesanales y carne de conejo. También habrá preparaciones a base de frutilla, además de pastas caseras sin gluten y harinas de hortalizas.

“Este innovador espacio comercial tiene el propósito de demostrar que la producción rural puede conquistar nuevos segmentos y satisfacer a los paladares más exigentes”, resalta el boletín informativo remitido desde el MAG.

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La oferta se completa con salsas y pickles artesanales, además de productos frescos de las fincas familiares.

Dónde habrá ferias del 2 al 7 de noviembre

Además de la feria en la Costanera de Asunción prevista para hoy y mañana martes, el calendario semanal abarca ocho ferias más, en 5 localidades además de la capital del país. Según el MAG, las actividades beneficiarán a más de 2.990 familias agrupadas en 64 organizaciones productivas.

El martes habrá otra cita en el Paseo 1811 de Fernando de la Mora. Para el miércoles está prevista la feria DeRaíz en el Shopping Multiplaza de Asunción.

El jueves, el programa incluye la feria regional de San Estanislao y Plaza Flores, en Multiplaza. El viernes habrá puestos en la Dirección de Educación Agraria de San Lorenzo y en el Shopping Century Plaza de Lambaré.

El sábado será el turno del Mercadito Gourmet en La Cuadrita, de 10:00 a 19:00. También habrá feria en Cecoproaan, en el Abasto Norte de Limpio, desde las 05:00 hasta agotar stock. Las ferias permanentes de orquídeas y productos orgánicos completan la agenda.