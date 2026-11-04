Billeteras digitales también reportan inconvenientes en sus servicios

Durante la tarde de este miércoles, las principales plataformas y billeteras electrónicas que operan en el mercado local emitieron comunicados tras experimentar caídas e intermitencias en sus servicios.

InfoMango

¡Estamos trabajando para vos!

Debido al gran volumen de nuevos usuarios y apertura de cuentas, nuestra App está presentando algunas intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

¡Gracias por tu paciencia y por elegir Mango!

Comunicado de Vaquita

Aviso importante

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido al alto volumen de registros que están ingresando a la app, es posible que se presenten intermitencias en el servicio.

Te aseguramos que estamos trabajando en estabilizar el servicio lo antes posible.

¡Gracias por tu comprensión!

vaquita

Comunicado de Eko

Estimado Cliente:

La App está presentando intermitencias debido a una cantidad atípica de altas de usuarios y aperturas de cuentas.

Este inconveniente será resuelto en la brevedad y estaremos informando sobre las novedades a través de nuestros canales oficiales.

Con el respaldo de Banco Familiar | eko