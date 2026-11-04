Billeteras digitales también reportan inconvenientes en sus servicios

Durante la tarde de este miércoles, las principales plataformas y billeteras electrónicas que operan en el mercado local emitieron comunicados tras experimentar caídas e intermitencias en sus servicios.
InfoMango
¡Estamos trabajando para vos!
Debido al gran volumen de nuevos usuarios y apertura de cuentas, nuestra App está presentando algunas intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.
¡Gracias por tu paciencia y por elegir Mango!
Comunicado de Vaquita
Aviso importante
Debido al alto volumen de registros que están ingresando a la app, es posible que se presenten intermitencias en el servicio.
Te aseguramos que estamos trabajando en estabilizar el servicio lo antes posible.
¡Gracias por tu comprensión!
vaquita
Comunicado de Eko
Estimado Cliente:
La App está presentando intermitencias debido a una cantidad atípica de altas de usuarios y aperturas de cuentas.
Este inconveniente será resuelto en la brevedad y estaremos informando sobre las novedades a través de nuestros canales oficiales.
Con el respaldo de Banco Familiar | eko