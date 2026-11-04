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Economía
04 de noviembre de 2026 - 17:46

Billeteras digitales también reportan inconvenientes en sus servicios

El orden surge del ajuste de cada app a cuatro bloques verificables: utilidad cotidiana real, interoperabilidad y alcance práctico, claridad de condiciones visibles y señales públicas de mantenimiento y escala.
Imagen de referencia de billetera digital.Hispanolistic

Varias billeteras digitales como Mango, Vaquita y Eko reportaron intermitencias ante la avalancha de aperturas de cuentas tras la crisis financiera, según el BCP. El Banco Central atribuye las fallas al tráfico récord en el SIPAP.

Por José María Peralta
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Durante la tarde de este miércoles, las principales plataformas y billeteras electrónicas que operan en el mercado local emitieron comunicados tras experimentar caídas e intermitencias en sus servicios.

InfoMango

¡Estamos trabajando para vos!

Debido al gran volumen de nuevos usuarios y apertura de cuentas, nuestra App está presentando algunas intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

¡Gracias por tu paciencia y por elegir Mango!

Aviso de InfoMango con fondo azul claro y texto sobre problemas de servicio, sin personas visibles.
InfoMango comunica que la app presenta problemas por la apertura de nuevas cuentas.

Comunicado de Vaquita

Aviso importante

Debido al alto volumen de registros que están ingresando a la app, es posible que se presenten intermitencias en el servicio.

Te aseguramos que estamos trabajando en estabilizar el servicio lo antes posible.

¡Gracias por tu comprensión!

vaquita

Comunicado en fondo amarillo que detalla intermitencias en el servicio de la app Vaquita.
Vaquita informa sobre posibles intermitencias en su servicio debido al alto volumen de registros de usuarios.

Comunicado de Eko

Estimado Cliente:

La App está presentando intermitencias debido a una cantidad atípica de altas de usuarios y aperturas de cuentas.

Este inconveniente será resuelto en la brevedad y estaremos informando sobre las novedades a través de nuestros canales oficiales.

Con el respaldo de Banco Familiar | eko

Mensaje informativo dirigido a clientes, sin personas visibles. Logotipos de Banco Familiar y Eko en la parte inferior.
Eko comunica que su aplicación presenta intermitencias por aumento inusual de usuarios y cuenta con el respaldo de Banco Familiar.

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