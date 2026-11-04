04 de noviembre de 2026 - 16:51
Comunicado del Banco GNB
Dado el alto tráfico de clientes que están solicitando apertura de cuentas por el canal digital para operar con nuestro Banco, informamos que la app está presentando intermitencias y latencia.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Este inconveniente está siendo atendido y esperamos poder volver a la normalidad en breve.
Recordamos además que la apertura de cuentas digitales está al servicio del público durante las 24 horas
Agradecemos su preferencia y confianza, al mismo tiempo que valoramos su paciencia.