Ueno Bank: gremios cuestionan al Estado y piden sanciones sin privilegios

Gremios del sector productivo y la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) se pronunciaron este martes tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Los primeros exigieron rigor y responsabilidades. La CAVAPY aclaró qué pasa con las inversiones en bolsa.

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Fecoprod: “tarde y mal”

La Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) sostuvo que existe una sensación “justificada” de que los organismos de control actuaron tarde y mal para proteger al público. Pidió que las consecuencias administrativas, civiles y penales recaigan sobre “toda la cadena de responsabilidad”.

También reclamó medidas que devuelvan certeza sobre el resguardo del patrimonio de empresas, particulares, inversores y fondos previsionales. Pidió, además, que el proceso de liquidación sea transparente.

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Feprinco: investigar sin excepciones

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) que aglutina a la ARP, la UIP, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y el Centro de Importadores del Paraguay. Pidió que las autoridades actúen con independencia, rigor técnico, transparencia y celeridad, y que garanticen el debido proceso.

Fijó dos prioridades: devolver rápido y de forma transparente los fondos a los pequeños ahorristas y restablecer la cadena de pagos. Para esto último planteó, si es viable, transferir activos y pasivos a entidades solventes.

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Sobre el uso del Fondo de Garantía de Depósitos para devolver los fondos del IPS y de otras cajas, consideró prematuro formular leyes sin información oficial del BCP. Advirtió que las decisiones populistas sin respaldo técnico pueden agravar la situación.

Feprinco pidió investigar y sancionar a toda persona que haya contribuido por acción, negligencia, omisión o complicidad, del sector público o privado. Subrayó que debe hacerse sin importar los accionistas, las autoridades o cualquier vinculación económica, empresarial o política.

Lamentó que las preocupaciones expresadas por el empresariado no se atendieran con la oportunidad requerida. Pidió no desacreditar a todo el sistema financiero por los hechos de una entidad. “Investigar no debilita las instituciones”, afirmó.

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CAVAPY: los valores siguen a nombre del inversionista

La Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) informó que Ueno Casa de Bolsa continúa como entidad depositante. Los inversionistas pueden disponer de sus posiciones en cuenta. Según el comunicado, los valores están registrados a nombre de cada inversionista, y no a través de Ueno Bank S.A. El proceso de resolución no los alcanza.

La Superintendencia de Valores del BCP suspendió este martes la oferta pública y la negociación de los valores emitidos por Ueno Bank. La medida no modifica la titularidad de ningún valor.

Los inversionistas pueden pedir, a través de la Casa de Bolsa, que sus valores se transfieran a otro depositante sin venderlos. Las cuotas de fondos mutuos no se registran en la CAVAPY, sino en la administradora de cada fondo.