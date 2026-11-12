Paraguarí deroga usufructo del coliseo y toreros anuncian acciones judiciales

La Junta Municipal aprobó, en sesión ordinaria, la derogación total de la Ordenanza Nº 415/2026, que otorgaba a toreros y humoristas de la Asociación de Toreros del Noveno Departamento el usufructo gratuito del coliseo taurino Santo Tomás por diez años.

La medida generó el rechazo del sector taurino, que anunció acciones legales y medidas de fuerza, porque, según sostienen, la determinación de la Junta Municipal incumple el contrato asumido por el anterior intendente, Marcelo Simbrón (ANR).

La derogación deja sin efecto la Resolución JM Nº 1132/2026, el convenio del 28 de octubre de 2026, por el cual la Intendencia concedía el usufructo a los toreros y humoristas del Bloque 9º Departamento, y el acta de entrega y recepción oficial del inmueble.

El presidente de la Asociación de Toreros, Venancio Rolón, expresó su indignación y afirmó que el usufructo fue recibido de manera legítima, mediante una resolución municipal.

Cuestionó que, con el cambio de mandato, se pretenda desconocer una decisión previa y el esfuerzo de los toreros, que aportaron recursos propios para gastos y mejoras del corral.

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Anuncian acciones legales y medidas de fuerza

Integrantes del sector anunciaron que recurrirán a instancias legales para reclamar por las inversiones realizadas en el ruedo.

También confirmaron que no realizarán actividades taurinas en el marco de los festejos de Santo Tomás y que organizarán una corrida paralela en las mismas fechas.

La Asociación de Toreros del Noveno Departamento prevé, además, una manifestación en los próximos días en repudio a la postura de la nueva administración municipal.

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Argumentos de la Municipalidad

El intendente Osmar Galeano Zacarías (ANR) explicó, mediante un comunicado de la administración municipal, que la decisión responde al incumplimiento de normas del marco jurídico vigente, entre ellas la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal, la Ordenanza Tributaria y la Ley Nº 6101/2018.

El jefe comunal refirió en el comunicado que el artículo 1º de la Ley Nº 6101/2018 establece que los bienes del dominio público municipal están destinados al uso y goce de todos sus habitantes y que, en los casos excepcionales en que se autorice su utilización por determinadas personas o entidades, corresponde el pago del canon establecido.

En ese sentido, el coliseo taurino Santo Tomás constituye un bien de dominio público municipal y, por tanto, su utilización debe ajustarse estrictamente a las disposiciones legales vigentes, garantizando el interés general y evitando concesiones gratuitas que no se encuentren debidamente respaldadas por la normativa.

Asimismo, dijo que quedan sin efecto la Resolución JM Nº 1132/2026 y el convenio de fecha 28/10/2026, mediante el cual la Intendencia Municipal saliente, a cargo de Simbrón, concedió la concesión de usufructo gratuito, por el plazo de diez años, del coliseo taurino municipal a favor de los toreros y humoristas.

Finalmente, el intendente Galeano Zacarías anunció que convocará a una comisión organizadora de los festejos patronales, abierta a todos los sectores, para las fiestas patronales de este distrito, que se celebran el 21 de diciembre.