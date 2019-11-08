José Antonio retrata parte de su vida con un “Hojario”

Antes de dar inicio a una presentación bien artística habló Cayetano Quattrocchi, el editor de Arandurã, sello bajo el cual salió el libro. Este expresó que en esta obra los lectores podrán encontrar “una parte de la vida de José Antonio Galeano”, pues el autor se propuso que “a partir de este libro, escribirá otro más”.

A su turno, el abogado, docente, escritor y cantante José Antonio Galeano, agradeció primeramente a la editorial por confiar en su proyecto, y a la gente presente en la noche de lanzamiento.

Galeano señaló en la ocasión que el libro, que contiene casi 370 páginas, es un compendio de cuentos, poemas, artículos, textos sueltos, anécdotas, que fue escribiendo a lo largo de todos sus años.

Para comenzar su presentación leyó un cuento, “Sin dormir”, para Margarita Durán. Seguidamente invitó a sumarse al escenario a quienes fueron parte del Grupo Sembrador en sus distintas épocas, como Claudia Abente Gómez, Jorge Arturo Aponte, Pulgo Barriocanal, Gilda Heisecke, Julia Peroni, Jorge Tuga Ramírez y Ati Troche. Acompañados por el pianista Giovanni Primerano, hicieron “Paraguaýpe”.

Tras el cuento y el canto llegaron poemas, dedicados a Anita y a Antonio, como también a su esposa Estrella, de quien destacó su gran compañerismo.

Para retratar el capítulo de artículos y textos sueltos, leyó escritos sobre dos músicos que “marcaron” su vida: Flores y Maneco. Luego sonó “Soy de la Chacarita”.

En la noche llegó también “Para vivir”, de Fidel Gómez Planás y Jorge Garbett. El primero hizo el prólogo del libro y escribió la citada canción. Después de contar anécdotas sobre ellos, cerraron la noche con “Te quiero” y “Canto de esperanza”.