Ciriaco Duarte, un sindicalista muy cercano al periodismo

En los viejos tiempos del periodismo “hecho con plomo”, don Ciriaco trabajó como obrero tipógrafo en medios escritos como La Tribuna, La Tarde, El Liberal, La Opinión, Colorado y Patria. Como curador y corrector de estilo incursionó hasta la vejez en el desaparecido diario Hoy. A todo esto, debemos incluir su faceta de colaborador y redactor de periódicos, folletines y volantes de carácter combativo a lo largo de su militancia sindical.

Siendo aún muy joven, volcó su talento en el semanario La Palabra. Dicha publicación se constituyó en el portavoz de la Federación de Estudiantes Secundarios, y la dirigían el doctor Máximo Pereira y Emiliano Paiva, quien años más tarde sería combatiente en la Guerra del Chaco y en la Guerra Civil Española.

Ciriaco Duarte colaboró desde los talleres gráficos y la crítica periodística, todo esto hasta la clausura del periódico por la represión suscitada en febrero de 1931.

Como redactor, se constituyó en un durísimo crítico del liberalismo y de sus hombres, incluyendo entre sus demonizados al mismísimo Eligio Ayala.

A principios de 1940 fue responsable de la edición del periódico El Obrero Gráfico, de efímera existencia a causa de la represión. Posteriormente, entre los años 1941 y 1946, ante la penetración del Partido Comunista a través del Consejo Obrero del Paraguay y el surgimiento de la Confederación de Trabajadores del Paraguay, dirigió Emancipación, con el fin de oponerse a las políticas de estos sectores mencionados.

El sector comunista cuestionó duramente el papel desempeñado por Ciriaco Duarte al frente del Departamento Nacional del Trabajo, en representación de la clase obrera, durante el gobierno del general Higinio Morínigo; cargo al que renunció en octubre de 1941 con motivo del recrudecimiento de la represión gubernativa contra sectores sindicales.

El movimiento obrero paraguayo

El movimiento obrero paraguayo, con el que Ciriaco Duarte contribuyó copiosamente, nació luego de la Guerra contra la Triple Alianza y con la llegada de los inmigrantes rioplatenses y europeos. Estos conformaron asociaciones de socorro mutuo para aliviar las necesidades de sus asociados.

Surgieron luego fraternidades que promocionaban actividades artísticas y literarias para sus miembros. Corría la década de 1880. La primera gran experiencia de una central obrera se dio en 1906, con la Federación Obrera Regional del Paraguay, a la cual se adhirieron la Federación de Artes Gráficas, los obreros carpinteros, los cocheros, entre otros.

En plena juventud, Ciriaco Duarte se adhirió al movimiento anarquista, que junto con el socialismo tuvo gran incidencia en los sectores obreros de nuestro país.

Desde muy joven, se interesó por la educación sindical prestando una valiosa ayuda a los jóvenes obreros asociados al Centro Obrero Regional de Encarnación, corporación en la que inició su militancia orgánica. También incursionó en el teatro popular.