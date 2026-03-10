Ranking de los gobernadores más millonarios según sus declaraciones juradas

La mayoría de los gobernadores declararon al asumir el cargo altos patrimonios, pero algunos poseen muchos bienes más que otros. Según el portal de Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos, de la Contraloría General de la República, el gobernador más millonario es César “Cesarito” Sosa (ANR), quien en el 2023 declaró un patrimonio de G. 115.838 millones.

Sosa declaró tener 31 inmuebles en Borja, Saltos del Guairá, Villarrica, Mbocayaty y otros puntos del territorio nacional. También declaró una flota de 36 vehículos, mayoritariamente camiones y acoplados. Además, informó que cuenta con ganado por valor de más de G. 3.811 millones.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno advierte que empresas no pueden dejar de proveer alimentos

El ranking de gobernadores más millonarios

En segundo lugar se ubica Freddy Tadeo D’Ecclesiis (ANR), gobernador de San Pedro, con G. 23.637.010.420. Los bienes del exdiputado consisten mayormente en cinco inmuebles ubicados en San Estanislao: una granja, tres viviendas y un terreno valdío. También cuenta con dos vehículos.

El tercer puesto corresponde a Francisco Javier Pereira Rieve (PLRA), gobernador de Itapúa, quien declaró G. 6.672.000.000. También declaró inmuebles como su principal patrimonio: tiene en total 15 viviendas ubicadas casi todas en las ciudades de Cambyretá y Encarnación.

Según su patrimonio neto declarado en el 2023, este es el listado de los 10 gobernadores más millonarios:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La diferencia entre el primer puesto y el resto del ranking es notable, ya que el patrimonio declarado por el gobernador de Guairá supera ampliamente a los demás gobernadores incluidos en el listado.

Asimismo, a partir del tercer puesto, los montos declarados se sitúan por debajo de los G. 7.000 millones, lo que evidencia una brecha considerable respecto al primer y segundo lugar.

Se destaca además el bajo patrimonio declarado por el gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, quien aseguró poseer bienes por solo G. 35 millones ante la Contraloría.

Lea más: Diputado cuestiona que gobernadores vivan “tipo jeque árabe” mientras deben por Hambre Cero

Bajo la lupa de la Contraloría

Generalmente, los patrimonios de las autoridades pueden ser estudiados sobre todo cuando los gobernadores presentan sus declaraciones juradas al salir del cargo, lo cual sucederá en el 2026. Luego de ese segundo documento, se podrá ver con mayor certeza el crecimiento patrimonial durante el periodo de gobierno.

No obstante, la Contraloría ya adelantó que estudiarán el nivel de vida de todos los gobernadores para analizar si condice con sus ingresos declarados de manera oficial.

Ver todas las declaraciones juradas de los gobernadores: