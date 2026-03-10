Eddie Jara presenta su renuncia como presidente de Petropar

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informó a través de sus redes sociales que “ante los hechos de público conocimiento” presentó su renuncia al cargo al titular del Ejecutivo, Santiago Peña.

En su nota, Jara dijo que “en momentos sensibles el interés nacional debe estar por encima de toda consideración personal”.

“Asumo esta decisión con responsabilidad, serenidad y dignidad, convencido de que en momentos sensibles el interés nacional debe estar por encima de toda consideración personal. He ejercido esta alta función con honor, compromiso y lealtad al servicio del país”, puntualizó en su carta pública.

Acotó que se retira de Petropar “con la conciencia tranquila y con absoluto respeto hacia la ciudadanía y las instituciones de la Nación”.

William Wilka, nuevo presidente de Petropar

Eddie Jara difundió su carga en sus redes a las 13:27 de hoy, y tan solo 14 minutos después, el presidente Santiago Peña informaba también vía “X” que William Wilka era el nuevo titular de Petropar.

“PETROPAR es una empresa clave para mi gobierno. Desde allí hemos tomado decisiones importantes, como la reducción del precio de los combustibles para acompañar a las familias y al sector productivo”, resaltó primeramente el mandatario.

Añadió que para el “segundo tiempo” de su gestión al frente del Ejecutivo, pidió a William Wilka que asuma la conducción de Petropar, con la misión de “proyectar a PETROPAR hacia el futuro y fortalecer su rol estratégico, avanzando hacia una gestión más ágil y eficiente”.

“Al mismo tiempo, le he encomendado iniciar un diálogo directo con los cañicultores para construir soluciones responsables y sostenibles que den previsibilidad al sector y fortalezcan toda la cadena productiva”, finalizó Peña.

Cuestionamientos a Eddie Jara

Eddie Jara afrontaba varios cuestionamientos en su gestión, como las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

A esto se suma que, a más de un año del incumplimiento del contrato por parte de la firma catarí Doha Holding, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, Petropar tuvo que realizar seis compras “urgentes” de gasoíl por casi G. 1,8 billones para abastecer el mercado, mediante una modalidad poco transparente. Pese a ello, la estatal sigue beneficiando a la compañía extranjera, que ya acumula diez prórrogas.

Además, llamaron la atención millonarios gastos de Eddie Jara y su novia, la diputada cartista Johana Vega, en viajes al exterior o vacaciones en el país.