IPS admite stock cero de 154 medicamentos, de los que 102 son urgentes

En respuesta a la creciente preocupación por el desabastecimiento en las farmacias del Instituto de Previsión Social (IPS), la Gerencia de Abastecimiento y Logística aclaró la situación real de sus depósitos. Su titular, Cecilia Rodríguez, confirmó a ABC que actualmente existen 154 medicamentos con stock cero, de los cuales muchos son clasificados como urgentes, vitales o esenciales.

“Tenemos varios stock cero de medicamentos e insumos, ambos. Tenemos varios procesos que hoy están en diversas etapas. Tenemos acá los reportes de que son 154 medicamentos que están con el stock cero (...) Dentro de ese faltante hay 102 medicamentos urgentes”, dijo Rodríguez.

El vademécum o listado básico de medicamentos del IPS, está conformado por 534 ítems, lo que indica que las farmacias del seguro social están carentes del 28,8 % de fármacos.

Plan de licitaciones en curso

Para revertir el faltante, la gerente de Abastecimiento indicó que el IPS se encuentra gestionando la Licitación Pública Nacional (LPN) 110, que incluye 46 ítems. Indicó que el proceso se encuentra en etapa de publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y, abarca antibióticos y medicamentos para tratamientos neurológicos, cardiovasculares y psiquiátricos. Precisó que de este grupo, 17 ítems son catalogados como vitales.

La gerente de Abastecimiento mencionó también la LPN 67 y la LPN 71 que actualmente están en etapa de firma de contratos. Aseveró que una vez formalizados, permitirán la emisión de órdenes de entrega para medicamentos oncológicos principalmente (cáncer de mama, leucemia y linfoma) y tratamientos para diabetes, alergias e infecciones virales.

“Estas licitaciones tienen medicamentos importantes de cáncer y también de otros que tienen mucha salida y rotación”, dijo.

Rodríguez mencionó otras licitaciones complementarias. “La semana pasada también se han aprobado tres licitaciones sumamente importantes. Una que es de medicamentos varios, otra que es de medicamentos desglosados y otra que es de medicamentos monoclonales. Estamos levantando también eso en la web de Contrataciones Públicas”, expresó.

Plazos y disponibilidad presupuestaria

Rodríguez señaló que la rapidez de la reposición depende ahora de los tiempos administrativos. “Estamos trabajando de manera coordinada con Contrataciones Públicas. Todo está planificado para salir de esta situación de stock cero”, afirmó la gerente.

Asimismo, subrayó que, bajo la nueva Ley de Contrataciones, la emisión de órdenes de entrega está sujeta a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria emitida por la Gerencia Financiera del IPS, proceso que se está priorizando para los 102 medicamentos de mayor urgencia.