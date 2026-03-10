¡Atención! Se aproximan tormentas con vientos de hasta 90 km/h

Según la DMH, un sistema de tormentas comenzará a “organizarse” sobre el extremo oeste del territorio nacional desde la madrugada del miércoles 11 y se desplazaría hacia gran parte del país durante dicha jornada. Estas condiciones se extenderían también hasta el jueves 12 de marzo, es decir, pasado mañana.

Asimismo, detallan que existe una alta probabilidad de que se generen lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, así como fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Los acumulados de lluvia podrían presentarse entre los siguientes valores:

20 a 50 mm en el área señalada en amarillo .

60 a 90 mm en el área señalada en naranja.

Esto iría con ráfagas de vierno en torno a los 90 km/h o puntualmente superiores.

Informe completo

En el informe completo se observa que el departamento de Boquerón presentaría todas las condiciones desde la madrugada de mañana hasta la noche del jueves.

Áreas como la capital, Asunción, y el departamento Central tendrían lluvias principalmente mañana, miércoles.

