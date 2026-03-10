Las primeras imágenes de Horacio Cartes tras su hospitalización

En la cuenta oficial de Instagram del expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2018) fueron publicadas hoy las primeras imágenes luego de su internación en terapia intensiva y posterior alta médica luego de una cirugía en la que al actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) le fue instalado un marcapasos.
Según la publicación, las imágenes corresponden a una “reunión de trabajo” entre Cartes, el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, que tuvo lugar hoy.
En las imágenes también se ve al senador Antonio Barrios (ANR), médico personal del expresidente Cartes, entre otros.
Terapia intensiva y cirugía
El expresidente Horacio Cartes fue ingresado a terapia intensiva en un hospital privado de Asunción el pasado 26 de febrero, luego de que sufriera convulsiones mientras se encontraba en su residencia.
Inicialmente, Cartes fue sedado e intubado y al día siguiente de su internación fue sometido a una intervención quirúrgica para la instalación de un marcapasos permanente.
El expresidente de la República recibió el alta médica el pasado 2 de marzo.