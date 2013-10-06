Diversidad a través del arpa

El encuentro internacional culmina hoy con un concierto en la Plaza Uruguaya, que se iniciará a las 18:00 y estará abiertoa todo público.

El festival se inició con un emocionado Nicolás Caballero, homenajeado por el festival, pero volvió a ponerse formal con la interpretación del Himno, cantado por José Mongelós, con el acompañamiento de Caballero. Algo mejor podría haber sido una obertura con obras representativas del arpa o del repertorio del homenajeado, algo más acorde a un momento en que uno quiere estar distendido, diferente a un acto oficial.

Seguidamente, actuó Passo a Due, de Italia, integrado por la arpista Eleonora Volpato y el marimbista Nicoló Vaiente. Ofrecieron un sonido muy fresco incluyendo obras nuevas, cercanas al new age, y finalizando con una canzoneta.

Luego actuó el cubano Alfredo Rolando Ortiz, de larga trayectoria internacional en la interpretación del arpa paraguaya. A pesar del historial que le precede, dijo estar en pánico al subirse al escenario del festival. Dedicó su presentación a su esposa, a su maestro Alberto Romero, a Hirohiko Honda, a Nicolasito y a Luis Bordón.

Interpretó obras de su autoría: “Arena y seda” y “Yguazú”.

El belga Jacques Vandevelde interpretó “Cascada”, con un arpa en cada mano, aunque no tenía la fuerza que hemos escuchado con un solo instrumento de otros arpistas. Seguidamente, actuó Rito Pedersen, que interpretó el popular “Tungusu”, de José del Rosario Diarte, y “Chaco boreal”. Marcos Lucena presentó obras propias (“Ka’aguy kañy” y “Metamorfosis”) junto con jóvenes músicos, algunos con instrumentos eléctricos y otros con acústicos. Obras interesantes que hablan de la calidad musical de Lucena.

De Colombia vino el arpista Roger Bermúdez acompañado del acordeonista Gabis Yoel Bermúdez y el guitarrista Antonio Marquez. Ofrecieron melodías llenas de calor tropical, entre ellos la popular “La Gota Fría”.

Del Japón vino Akihiro Shiga, quien interpretó una emotiva versión de “Panambi Vera”, de Flores, que fue cantada por el mismo arpista. El público aplaudió de pie al arpista que tocó también un tema de su autoría, “Fukushima”, dedicada a su ciudad natal, afectada por el tsunami en 2011.

El carismático Rolando Cristaldo hizo un “Pájaro campana”, muy animado y juvenil, antes de Ismael Ledesma, quien interpretó sus obras “Flores de Asunción” y la movida “Cachamalando”, en la que improvisó algunos toques del “Pájaro campana”.

Finalmente, actuó Nicolás Caballero, primero con su alumno Ezequiel Takebe, y luego con Papi Galán, luego de casi tres horas de show.

Algunas arpistas pudieron haber interpretado más temas si los presentadores no hubiesen hablado tanto antes de cada actuación. Hay arpistas que solo en esta ocasión uno puede ver, y dos o tres temas no son suficientes para apreciar su música.

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