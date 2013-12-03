Artes y Espectáculos
02 de diciembre de 2013 a la - 22:12

“En versos y prosas” se presenta hoy

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María Luisa Ferreira
María Luisa Ferreira

Hoy, a las 19:00, se lanzará en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México 346 c/ 25 de Mayo) el libro “En versos y prosas”, de María Luisa Ferreira.

De las palabras de presentación se encargarán Milia Gayoso Manzur y Óscar Fleytas. “En versos y prosas” es el cuarto libro de Ferreira, pero se trata del primero del género literario de cuentos y poesías.

“El libro de poesía quiero dedicarle a Dios, ‘el que prende y apaga la luz’, como dice Charly García. Y también a Augusto Roa Bastos, poeta en versos y prosas”, escribe la autora en la primera página del material que sale con el sello de Editorial Servilibro.

“Gracias, Señor, por la lluvia/ el olor de la tierra mojada/ y el niño que mira la lluvia.

Gracias Señor/ por las mariposas de Vietnam cuya variedad es difícil de catalogar/ como la belleza es indescriptible”, dice un poema.