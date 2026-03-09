Fiscalía investiga denuncia de supuestos privilegios al extitular del Indert preso

La agente fiscal Dominica Zayas Acevedo fue hasta en la Granja Ko’ē Pyahu, de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego de recibir denuncias de supuestos privilegios para Pedro Enrique Gómez de la Fuente, exdirector del Indert, condenado por coima y extorsión.

La fisal de Delitos Económicos y Anticorrupción de la ciudad de Asunción y del Departamento Central fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos.

La denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor del exfuncionario.

Gómez de La Fuente cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Régimen semiabierto de reclusión

La Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.