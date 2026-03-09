Reforma de la caja fiscal será sancionada con modificaciones esta semana, dice Alliana

El Gobierno nacional, con el vicepresidente Pedro Alliana a la cabeza de las negociaciones, busca cerrar el capítulo de la reforma de la caja fiscal esta misma semana. La estrategia es aprobar en el Senado una versión con “importantes modificaciones” para calmar las aguas con el sector docente y que la Cámara de Diputados le dé el visto bueno final.

Según explicó Alliana, el texto que salió inicialmente de Diputados sufrirá cambios profundos en la Cámara Alta.

El Ejecutivo decidió ceder en puntos sensibles para que el impacto sea “lo menos traumático posible”. Entre las modificaciones principales, se destaca que la edad de jubilación bajará de 57 a 53 años y la tasa de sustitución (el porcentaje del sueldo que recibe el jubilado) subirá del 70% al 78% como mínimo, pudiendo llegar hasta un 90%.

El proyecto contempla reconocer hasta dos hijos para el cálculo jubilatorio. Esto significa que una docente con dos hijos podría jubilarse a los 53 años con beneficios que, de otra forma, recién alcanzaría a los 55. Además, se mantiene firme el requisito de los 25 años de aporte mínimo.

“Es un avance enorme. Estamos convencidos de que la reforma es necesaria y hemos demostrado voluntad de trabajo”, señaló Alliana.

El vicepresidente también aprovechó para retrucar las críticas de algunos gremios que aseguran que el Estado paraguayo nunca puso dinero en la Caja. Según sus datos, el Estado aporta cerca del 12,5% en concepto de subsidios.

La huelga docente sigue en pie

A pesar de estas mejoras que el Gobierno califica como un “gran paso”, el clima en los gremios sigue tenso. El sector docente se mantiene firme en su postura y anunciaron una huelga de dos días para esta semana, ya que consideran que todavía quedan puntos flojos en la propuesta oficial.

Al respecto, Alliana dijo que desde el Gobierno “respetamos la huelga siempre que se haga dentro del marco del respeto”.

Sin embargo, la hoja de ruta del oficialismo no se detiene. Para este martes o miércoles se prevé una reunión clave entre el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, los ministros de Economía y Educación, y los representantes gremiales para intentar un último acercamiento antes de las votaciones.

La intención del Ejecutivo es que el jueves ya se tenga aprobado la reforma de la Caja Fiscal, con la “versión Senado”, que consideran más equilibrada y políticamente viable para frenar el conflicto social.